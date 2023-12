Kaique Rocha faz balanço sobre primeira temporada pelo Athletico-PR e projeta ano centenário do Furacão

O Athetico-PR conseguiu confirmar sua vaga na Sul-Americana e já olha para o futuro, planejando um 2024 especial, marcando o centenário do clube. Entre os nomes que ganharam espaço neste ano está o zagueiro Kaique Rocha, de 22 anos, que chegou ao clube paranaense para essa temporada.

Kaique demonstrou ser uma opção segura para a zaga do Furacão. O defensor possui números importantes. Foram 10 jogos (sete como titular), 65% de disputas de bolas vencidas, 64% de duelos ganhos no chão e 67% duelos aéreos ganhos. O jogador não recebeu cartão vermelho e sofreu apenas dois cartões amarelos.

“Minha primeira temporada no Athletico-PR foi desafiadora, mas me ensinou muito também. Busquei em todas oportunidades dar o meu melhor e contribuir da melhor forma para o nosso time. Vou continuar trabalhando para quando as oportunidades surgirem eu esteja preparado para dar o meu melhor pela equipe".

Foto: Arquivo Pessoal

Neste ano Kaique viveu um momento especial na vida de qualquer jogador, ele marcou o seu primeiro gol como profissional. O gol além de muito importante para ele, também garantiu uma vitória importante para o Furacão na 27° rodada contra o Grêmio.

“Marcar o meu primeiro gol como profissional foi emocionante, e isso me motiva ainda mais a continuar trabalhando para conquistar o meu espaço no time. Estou ansioso para os desafios futuros e para retribuir a confiança da torcida e do clube na próxima temporada, que é tão importante para o clube por se tratar do centenário”.

Em 2024, ano em que completa 100 anos de fundação, o Athletico disputará quatro competições: Estadual, Sul-americana, Copa do Brasil e o Brasileirão. O Campeonato Paranaense está marcado para iniciar no dia 17 de janeiro.