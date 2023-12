Cuiabá fecha Brasileirão com vitória diante do Athletico-PR e se garante na Sul-Americana

No encerramento da temporada 2023 do Brasileirão nesta quarta-feira (6), o Cuiabá derrotou o Athletico-PR por 2 a 0 com gols de Clayson e Derik Lacerda, em partida realizada na Arena Pantanal, válida pela 38ª rodada do Brasileirão. O resultado garantiu o Dourado na próxima edição da Conmebol Sul-Americana.

Cuiabá aproveita "relaxamento" do Furacão e encaminha vitória no 1º tempo

Precisando do resultado para garantir calendário internacional, o Cuiabá demonstrou maior ímpeto e logo abriu o placar com dez minutos do primeiro tempo. Derik Lacerda ganhou na velocidade e sofreu pênalti de Kaíque Rocha. Clayon cobrou no meio do gol e marcou.

O segundo e decisivo gol veio apenas seis minutos depois. Clayson cruzou na medida para Derik Lacerda testar firme no fundo do gol e ampliar a vantagem do Cuiabá ainda no início do primeiro tempo.

Antes do intervalo, o Cuiabá quase transformou a vitória em goleada. Aos 27', Isidro Pitta recebeu, invadiu a grande área e acertou a trave do goleiro Bento, que demonstrou muito incômodo com a atuação.

Athletico não consegue marcar e Cuiabá define vitória

No segundo tempo, o técnico Wesley Carvalho fez mudanças diversas no Athletico-PR e a equipe melhorou o desempenho. Aos 4', William recebeu na entrada da área e bateu de primeira, levando enorme perigo. Logo na sequência, Erick aproveitou escanteio e desviou de primeira na finalização, mas a bola parou na defesa de João Carlos.

Aos 19', o uruguaio Canobbio cruzou rasteiro e Rômulo conseguiu alcançar para desviar, mas Raniele tirou a bola em cima da linha e evitou o gol do Athletico-PR.

Na sequência, o atacante teve mais uma grande oportunidade de marcar ao receber passe dentro da grande área para chegar batendo de primeira, mas o uruguaio desperdiçou a chance dentro da área e o chute de primeira saiu muito.

Após sofrer bastante pressão, o Cuiabá conseguiu resistir e marcar o gol da vitória aos 50 minutos do segundo tempo. Clayson pegou sobra na entrada da área e ajeitou a perna direita para bater colocado e fechar o placar.

Tabela final

Com o resultado, o Cuiabá conseguiu sua vaga na Copa Sul-Americana finalizando o Brasileirão na 12ª colocação, com 51 pontos. Por outro lado, o Athletico fechou a temporada na 8ª posição, com 56 pontos.