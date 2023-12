Veja como foi o ano do Internacional após queda nas semifinais da Libertadores

Com gostinho de quero mais, o Internacional atual semifinalista da Libertadores, nono colocado no Brasileirão e com Copa Sul-Americana para disputar, encerra uma temporada árdua, recheada de altos e baixos, mas vai deixando em destaque a boa evolução e a nova postura que o elenco assumiu ao decorrer da temporada. O colorado caiu nas semifinais do Gauchão para o Caxias, precisando disputar a vaga para a final nos pênaltis, após o empate por 1 a 1 no tempo normal. E, veja só, diante de um Beira-Rio com excelente presença de público, quem levou a melhor foi o clube de Caxias do Sul que voltou a decisão estadual depois de três anos, após vencer nas penalidades por 5 a 4.

Após o frustrante fim no torneio, era hora de experimentar o Brasileirão, a equipe mais uma vez provou o gosto de fel em casa, ao ser derrotado por 4 a 3 pelo Coritiba e empatando na sequência por 1 a 1 com o America-MG. Na reta final, ficou nítido que existe um baita time, mas que faltava um posicionamento do "elenco", que veio na reta final fez a equipe brilhar e o torcedor voltar a sonhar, vencendo as últimas partidas.

Inter 1 x 0 Bragantino

Cuiabá 0 x 2 Inter

Corinthians 1 x 2 Inter

Inter 3 x 1 Botafogo

Vale lembrar que o Inter buscava ficar pelo menos no quarto lugar, que o renderia R$ 40,3 milhões. Os gaúchos passaram longe e caminharam parte significativa do Brasileirão na “segunda página”, terminando em nono lugar, o Colorado levou R$ 28,5 milhões.

Saldo de Gols

O gosto amargo de fel no início da competição fez a equipe colorada passar grande parte com menos vitórias que derrotas e saldo negativo. A primeira parte foi superada, finalizando com com 15 triunfos, 10 empates e 13 derrotas. No saldo, somam-se 46 gols marcados, 45 sofridos, a última vitória proporcionou acabar pelo menos com saldo positivo.

Chefia nova, mas em aberto

Mesmo com a mágoa ainda aberta pela saída repentina em 2020, o argentino Eduardo Coudet divide opiniões, já que existe uma parte dos Colorados que criticam decisões tomadas durante as partidas. Contratado em meio à temporada, o argentino conseguiu melhorar o desempenho da equipe, mas viu o Colorado ser eliminado para o Fluminense, tentando deixar uma boa imagem, mas com continuidade para 2024 ainda em aberto.

Avisa que é ele

Foto: Divulgação | SC Internacional

Sem muitas surpresas, o grande nome da temporada do colorado foi Alan Patrick, que teve um ano de 2023 de tirar o fôlego, foram 16 gols e 10 assistências em 62 jogos, além de diversas jogadas com categoria, que o fizeram ter uma primeira possível convocação para a Seleção Brasileira a ser cogitada, o craque parece um foguete, conseguindo ter liberdade para se movimentar quando o time tem a posse de bola, também dominando a arte de recuperar a bola e de armar jogadas ensaiadas constantemente os companheiros.

Esperança

É claro que para alguns tudo isso é pouco, mas pelo menos esse fim de temporada dá a condição de recalcular a rota e alinhar uma próxima temporada mais interessante, mais positiva e quem sabe, uma vaga na próxima libertadores? Como diz a conterrânea Elis Regina: "tem que acreditar, só pra ter razão de sonhar mais uma vez", conhecendo bem o clube, sua forma de jogar o futebol brasileiro, o Internacional voltará ainda mais forte em 2024.