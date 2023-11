Cuiabá e Inter se enfrentam em busca de vaga na Sul-Americana

Na noite desta quarta-feira (29), o Cuiabá recebe o Internacional na Arena Pantanal, em um duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h (horário de Brasília).

A partida será essencial para que ambas as equipes se consolidem na tabela. Visando a parte de baixo da tabela, os torcedores das duas equipes podem ficar tranquilos, pois, conforme a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de rebaixamento são quase nulas, sendo 0,39% para o Internacional e 0,001% para o Cuiabá.

A luta continua!

A Libertadores já ficou para trás, e nenhuma das equipes consegue mais garantir vaga na competição. Por outro lado, caso o Cuiabá vença a partida, carimba o passaporte para a Copa Sul-Americana. O Internacional não está muito longe de garantir sua vaga na competição.

A UFMG também conduziu um estudo sobre as probabilidades dos clubes brasileiros se classificarem para a competição internacional e garantiu que o Colorado tem 93,8% de chance de se classificar.

Retrospecto

No primeiro turno do Brasileirão, o Cuiabá levou a melhor contra o Inter, vencendo por 2 a 1 no Beira-Rio. Raniele e Deyverson foram os autores dos gols pelo lado do Dourado, enquanto Bustos marcou para o Colorado.

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Cuiabá leva a melhor com duas vitórias, enquanto o Inter conquistou apenas uma, resultando em dois empates.

No mês de novembro, ambas as equipes perderam apenas uma vez, empataram duas e também venceram duas vezes. No retrospecto geral, as equipes se enfrentaram sete vezes na história, com duas vitórias para cada lado e três empates.

Prováveis Escalações

- Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson, Alan Empereur, Rikelme; Raniele, Denilson; Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson. Técnico: Antônio Oliveira

O atacante Deyverson e o técnico Antônio Oliveira, cumpriram suspensão contra o São Paulo e reforçam o time mato-grossense, o Dourado vem com força máxima para enfrentar o Inter.

- Internacional

Rochet; Bustos, Vitão (Igor), Mercado, Renê; Johnny, Aránguiz, Mauricio, Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia (Luiz Adriano).

Técnico: Eduardo Coudet

Vitão e Enner Valencia precisaram ser substituídos na última partida contra o Bragantino e são dúvidas para o confronto desta quarta (29), por estarem com problemas na coxa.

Por outro lado, Alan Patrick e Aránguiz cumpriram suspensão na última partida e reforçam o time gaúcho contra o Dourado.

Arbitragem

- Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

- Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

- VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)