Coudet faz silêncio em relação à permanência no Internacional e exalta equipe

Nesta quarta-feira (06), em jogo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional venceu o Botafogo em casa por 3 a 1. Os gols do time Colorado foram marcados por Enner Valencia,, Alan Patrick e Pedro Henrique. Janderson marcou a favor dos Cariocas.

A permanência de Eduardo Coudet no comando do Inter segue sendo um mistério, o treinador deixou claro que só falará sobre o assunto após as eleições para Presidente no dia nove de dezembro. Questionado sobre o atual pleito, Coudet afirmou que conhece apenas o atual presidente, Alessandro Barcellos, e não gostaria de comentar sobre política.

“Não é um segredo que o presidente (Barcellos) é um amigo pessoal meu. Já apresentei todo o trabalho que eu precisava como treinador. Agora é descansar um pouco, não vou falar até depois das eleições." Destacou o comandante.

O treinador também exaltou a melhora do desempenho da equipe no segundo semestre, dizendo estar muito orgulhoso dos seus jogadores.

"Quando eu cheguei aqui, não podia dar um treino. Em um treino, os jogadores faziam mais de 200% do que fariam num jogo. Estava longe do que eu queria. Mas obtivemos resultados, e quanto ao crescimento, posso falar um montão. Eu acho que esse time cresceu muito. A melhora é abismal, estou orgulhoso do empenho dos nossos jogadores.” Complementou.

No fim, Coudet declarou e cobrou a imprensa por sempre taxarem suas escolhas como erradas, antes mesmo de verem o resultado. Disse que por muitas vezes foi taxado de burro antes mesmo do time entrar em campo. Mas, no geral, o comandante deixou claro que o time vem jogando bem e obteve um grande crescimento, e que continue assim, jogando de uma forma consistente para agradar o clube e a torcida.

O Internacional terminou o Campeonato Brasileiro em 9º lugar, terminando a competição com quatro vitórias seguidas nas rodadas finais. Agora, o Colorado deve se reorganizar, ajustar e planejar os próximos passos para a temporada que vem.