Felipe Melo explica motivo da confusão com Grealish após final do Mundial: "Estava gritando olé"

O Fluminense acabou sendo derrotado na final do Mundial de Clubes pelo Manchester City por 4 a 0, no King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita. Após o confronto, o brasileiro Felipe Melo tirou satisfações com o inglês Jack Grealish, alegando desrespeito por parte do atleta rival.

"Já vi nas redes sociais os idiotas falando que comecei uma confusão. Assim como os idiotas falaram que comecei a confusão no gol que o Grêmio fez (pelo Brasileirão). Contra o Grêmio, eu fui com a maior tranquilidade pedir para o atleta comemorar com a torcida dele. E acabaram criando uma confusão, mas eu não queria confusão. Hoje o Grealish faltou com respeito com a instituição Fluminense e eu jamais vou deixar isso acontecer. Ele estava gritando 'olé'. Isso é para a torcida, a torcida pode gritar 'olé'. O atleta tem que respeitar. Então, para os idiotas que se dizem jornalistas, eu não comecei confusão, pelo contrário, eu defendi o Martinelli, que estava sendo acuado pelo Grealish. E eu faria novamente. Eu sou um guerreiro", disse Felipe Melo, após o jogo.

"Eu sou um guerreiro, minha vida toda foi dessa maneira, mas eu sempre respeitei. Quando nós vencemos por 10 a 0, o Fluminense respeitou. Quando vencemos o River, o Fluminense respeitou. Quando vencemos a final contra o nosso maior rival (Flamengo), nós respeitamos também. E vai ser assim para sempre. O respeito impera."

"Não entendi o que o Grealish falou, tudo em inglês, eu mandei também ele para aquele lugar. O cara é folgado para caramba. Mas é do futebol, vida que segue", concluiu o zagueiro do Fluminense.

Acontecido

Grealish se envolveu em diversos desentendimentos dentro de campo, no entanto, sem violência. O meia-atacante inglês do Manchester City teve como alvo principal o lateral-direito Samuel Xavier, mas tudo ficou apenas nos xingamentos.

No entanto, Felipe Melo também estava com os nervos à flor da pele na reta final do confronto. Depois da partida, o zagueiro do Fluminense chegou a trocar empurrões com o lateral-direito Kyle Walker, do Manchester City.