Em busca do título inédito: Fluminense e Manchester City decidem o Mundial de Clubes

Na tarde desta sexta-feira (22), Manchester City e Fluminense se enfrentam na decisão do Mundial de Clubes, às 15h (horário de Brasília), no estádio King Abdullah, na Arábia Saudita. O atual campeão da Champions League vem como favorito para a final, mas o sonho Tricolor mantém viva a esperança de conquistar o título inédito para o clube.

Os times se enfrentarão pela primeira vez em toda a história. Enquanto um conquistou a Champions League, o outro levou a Libertadores. Além dos títulos continentais, ambos os times também conquistaram outros campeonatos. O City venceu a Premier League e a FA Cup, conhecida como o ‘Treble’. Enquanto o Flu triunfou no Carioca, ainda no início do ano. Considerados os times que mais gostam da bola em seus respectivos países, irão protagonizar uma final repleta de emoções.

Como chega o Manchester City

O time inglês é extremamente difícil de enfrentar, porém não tem mantido uma boa sequência na liga nacional. Atualmente, ocupa a quarta posição, com três empates, uma derrota e apenas uma vitória nas últimas cinco partidas. Para um time acostumado a liderar a tabela na Inglaterra, estar em quarto não é comum.

Por outro lado, a equipe vem de uma ótima vitória por 3 a 0 sobre o Urawa Reds, adversário da semifinal do Mundial. Apesar de não contar com peças consideradas principais, como Haaland e De Bruyne, o time comandado por Guardiola dominou os japoneses sem grandes esforços.

Para a decisão, o treinador já sabe que não poderá contar novamente com os craques Haaland e De Bruyne, pois foram 'cortados' do torneio ainda esta semana. Com isso, Guardiola deve escalar Julian Álvarez no comando do ataque, e Matheus Nunes, titular no último confronto, deve perder a vaga no time principal. Rubén Dias e Gvardiol devem formar novamente a dupla de zaga.

Provável escalação Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, John Stones e Josko Gvardiol; Rodri, Mateo Kovacic e Bernardo Silva; Phil Foden, Julián Álvarez e Jack Grealish.

Como chega o Fluminense

O Tricolor tem seu último compromisso do ano contra o time inglês. Diferentemente de seu adversário, o Fluminense já encerrou a temporada, disputando a partida final do Brasileirão no início deste mês. Os cariocas podem chegar um pouco mais desgastados para a decisão, já que jogaram uma temporada inteira, enquanto o City ainda não disputou nem a metade.

O time comandado por Fernando Diniz tem mostrado um bom futebol há um bom tempo e pode fazer frente aos ingleses. Na última partida, bateu a forte equipe do Al-Ahly por 2 a 0, com gols de Arias e John Kennedy. Apesar de ter sofrido muitos contra-ataques na partida, o Tricolor mostrou mais eficiência ofensiva e saiu vitorioso do confronto.

Foto: Divulgação/Fluminense

Ao contrário dos ingleses, o time de Diniz não conta com nenhum desfalque. O treinador deve repetir a escalação que venceu a equipe egípcia, que foi a mesma que iniciou a final da Libertadores. John Kennedy, decisivo, deve começar no banco como de costume, mas é provável que entre na segunda etapa como um 'elemento surpresa'.

Provável escalação Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli; Jhon Arias, Ganso, Keno; Germán Cano.

O Mundial é ignorado pelos europeus?

Não é de hoje que o entusiasmo pelo título Mundial é muito maior entre os times da América do Sul do que entre os Europeus. Nas últimas horas, os jornais ingleses locais não têm dado a devida atenção à decisão, muito provavelmente pelo pouco prestígio dos times sul-americanos na Europa. As principais fontes de notícias de futebol na Inglaterra, por exemplo, destacam na capa do jornal a premiação da BBC e a Copa da Liga Inglesa.

É um cenário totalmente oposto ao observado aqui no Brasil, onde todos os canais e jornais estão focados no assunto Fluminense e City, assim como nas redes sociais.

Apesar do baixo prestígio europeu do Mundial, Guardiola demonstrou muito interesse em conquistar o torneio em uma entrevista. "Queremos o título. O Urawa fez um jogo muito difícil. Agora, temos que nos recuperar para a decisão. Uma final nunca é fácil. Todo mundo tem que estar bem, pois queremos mostrar nossa melhor versão", disse o treinador.

Arbitragem

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz, Adam Kipsik e Jesús Valenzuela Sáez.