Diniz enaltece postura do Fluminense após derrota no Mundial de Cluebs: "Foi Fluminense do começo ao final do ano"

Após a derrota por 4 a 0 para o Manchester City, comandado por Pep Guardiola, na final do Mundial de Clubes da FIFA, Fernando Diniz, técnico do Fluminense, exaltou o desempenho de sua equipe.

Após o jogo, o técnico Fernando Diniz elogiou a postura do Fluminense, mesmo com o placar elástico para o Manchester City: "Acho que é o reconhecimento do time. Coisa que não faltou foi coragem; a gente não se acovardou em nenhum momento. Tentamos fazer o nosso melhor."

Identidade

O treinador que é conhecido por ter um jeito de jogar "peculiar", com muitos jogadores se movimentando no gramado e preenchendo os lados do campo, disse que o time em momento algum deixou de jogar do seu jeito.

"Completamente [sobre jogar com a sua convicção]. Foi Fluminense do começo ao final do ano. A gente pegou o melhor time do mundo, talvez dos últimos cinco anos. Tem muita capacidade de definir o jogo, levamos um gol muito cedo também. O time tentou jogar, jogou sob pressão alta o tempo todo, conseguiu sair a maioria das vezes. A gente tentou fazer o melhor. Os jogadores estão de parabéns, perdemos para um grande time”

Falha defensiva?

Os dois primeiros gols do Manchester City foram anotados com falhas individuais de jogadores do time carioca. No primeiro, Marcelo tentou uma inversão de jogo que não deu certo e no segundo, Nino marcou contra. Apesar disso, o treinador do Fluminense e da Seleção Brasileira não vê o problema maior do jogo como as falhas defensivas.

"Se falar que falha defensiva é o time todo, pode ser. Contra o Al-Ahly também aconteceu, os jogadores de trás acabaram nos salvando em alguns momentos. A gente sabia que não podia dar brecha nenhuma no sistema defensivo porque eles aproveitam muito bem. Na maior parte do tempo, a gente conseguiu encaixar bem a marcação e quando falha uma ou duas vezes, eles acabam aproveitando e eles são muito precisos", disse Fernando Diniz.

Aperfeiçoamento

Para o técnico brasileiro, o time precisa continuar se aperfeiçoando para conseguir bater de frente com equipes qualificadas como é a do Manchester City.

"A gente não tem oportunidades de jogar sempre contra times dessa qualidade. Quanto mais você vai jogando, mais tem chances de aprender e se aperfeiçoar, mas a gente vai continuar se aperfeiçoando mesmo jogando poucas vezes com times dessa qualidade."

Fim de 2023

Após a final, o time do Fluminense encerra a temporada de 2023 com um título inédito de Libertadores e um Carioca. Agora, os jogadores entram de férias e retornam em 2024 para a disputa dos estaduais.