Júlio Vitor avalia temporada de 2023 pela Ferroviária: 'Aprendizado'

Emprestado pela Ferroviária no começo do ano, Júlio atuou pelo Santo André,, no Campeonato Paulista,, em 10 jogos, antes de retornar para a Locomotiva para a disputa da Série D. Pelo time de Araraquara, o atacante disputou seis jogos na competição nacional, sendo titular em três deles.

"Pelo Santo André foi um aprendizado muito importante na minha carreira. Tive algumas oportunidades, fizemos um campeonato de muita luta e conseguimos manter o clube na elite do estado. Quando voltei para a Ferroviária, sai jogando como titular, mas tive a infelicidade de ter a lesão no começo do campeonato. Foi um momento muito triste, como é para qualquer atleta, mas que, aos poucos fui sabendo digerir e agora estou dando a volta por cima e buscando me recuperar para voltar mais forte em 2024", disse.

Vice-campeão da Série D com o time paulista, Júlio também não escondeu a felicidade de adicionar uma campanha de tamanha expressão em sua galeria.

"Claro que ficamos felizes com a colocação final, chegar à uma final é algo maravilhoso. Só quem está envolvido sabe o quanto batalhamos e lutamos para chegar nesse patamar, e nossa meta é sempre entrar em campo para buscar o melhor para nós e para a camisa que estamos vestindo. Tenho certeza de que 2024 será um ano tão especial quanto foi 2023 para a Ferroviária", afirmou.

A Ferroviária estreia na A2 provavelmente no dia 17 de janeiro, ainda com horário a ser definido pela Federação Paulista de Futebol, enfrentando o Monte Azul, fora de casa.