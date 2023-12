Executivo projeta 2024 do Água Santa e fala sobre início dos trabalhos

Atual vice-campeão do Campeonato Paulista, o Água Santa iniciou a preparação para a temporada de 2024. O Netuno reformulou toda sua composição do Departamento de Futebol afim de repetir o bom desempenho deste ano. Daniel Kaminski, executivo de futebol, e Bruno Pivetti, treinador, foram os escolhidos para encabeçar o projeto da equipe para o próximo ano.

Pré-Temporada

Daniel Kaminski detalhou toda a programação da pré-temporada do Netuno, que será dividida em três períodos, e realizada em Guararema, local já conhecido pelos atletas do Água Santa. Além disso, Kaminski também falou sobre os atletas que comporão a equipe no ano que vem.

"Estamos em um processo de montagem do elenco. Temos uma base boa que retorna ao clube após o fim das competições. Alguns atletas que retornaram antes já estão treinando para acompanhar a parte física. Já aqueles que estavam na Série B, se reapresentam no dia 15. Vamos para Guararema, ficamos até o dia 23. Aí paramos e retornamos para lá do dia 26 ao dia 30. Paramos para o ano novo e retomamos, sem pausa, a partir do dia 03", detalhou.

Contratações

Com bastante atletas que retornam a equipe, Kaminski tem buscado "peças pontuais" para fechar e qualificar o elenco para a disputa do Paulistão, além disso, tem observado bastante a montagem de elenco dos adversários pensando em um cronograma a longo prazo.

"Estamos com uma base bem sólida montada e estamos buscando no mercado peças pontuais para fechar o nosso elenco. Estamos com uma expectativa bastante alta pelo clima que estamos vivenciando aqui dentro. Sabemos da responsabilidade, visto o que foi feito nesta temporada, mas estamos focados em melhorar. Estamos trabalhando há quase dois meses em conjunto com a comissão técnica e diretoria, para encontrar as peças que se encaixam no nosso modelo", explicou.

O Água Santa está no Grupo B, ao lado de Palmeiras, Guarani e Ponte Preta. A estreia será diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.