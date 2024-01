Uberlândia pode ser sede da Supercopa do Brasil em 2024

A Supercopa do Brasil está cada vez mais próxima, mas ainda segue com indecisões em seus locais e horários.

A CBF estuda a possibilidade de mandar a decisão da Supercopa do Brasil no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). Casa do Uberlândia, o estádio costuma receber partidas da elite do futebol brasileiro esporadicamente.

Outra opção seria o Estádio do Maracanã, mas a alternativa não agrada a FERJ e os clubes que administram o estádio, Flamengo e Fluminense, que são contrários a realização da decisão na Casa do Inesquecível.

São Paulo e Palmeiras, respectivos campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão em 2023, se enfrentam no dia 3 de fevereiro em busca do primeiro título oficial do futebol brasileiro na temporada 2024.