TREINADORES DE PESO: Abel Ferreira e Felipão se enfrentam em novo duelo entre Palmeiras e Atlético-MG na Libertadores

Nesta quarta-feira (2), o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG pela Copa Libertadores em um confronto que marca um novo encontro entre dois dos maiores treinadores da história do Verdão: Abel Ferreira e Felipão. Ambos multivencedores pelo Alviverde.

A rivalidade entre os times tem ganhado peso nos últimos tempos, considerando o histórico recente de confrontos entre Palmeiras e Atlético-MG na Libertadores. O Verdão teve sucesso em eliminar o Galo em duas ocasiões seguidas, e isso coloca ainda mais pressão sobre Felipão para buscar um resultado positivo nesse duelo e levar sua equipe para a próxima fase.

Felipão, que assumiu o comando do Atlético-MG em um momento de grandes expectativas, ainda não encontrou o sucesso desejado no time mineiro. Em oito jogos disputados até o momento, o experiente técnico acumulou quatro empates e quatro derrotas, o que preocupa a torcida e coloca um peso extra em seus ombros neste confronto mata-mata contra o Palmeiras.

O experiente Luiz Felipe Scolari figura no seleto grupo de treinadores que conseguiram duas ou mais vitórias sobre Abel Ferreira desde que o português assumiu o comando do Alviverde. Ao longo de quatro confrontos entre eles, Felipão obteve duas vitórias, enquanto houve um empate e uma vitória para Abel. O destaque vai para o duelo do mata-mata, em que Scolari levou a melhor quando dirigia o Athletico-PR, na semifinal da Libertadores de 2022.

Carrascos de Abel Ferreira

Além de Felipão, apenas outros quatro treinadores conseguiram derrotar Abel Ferreira em pelo menos duas ocasiões em jogos envolvendo equipes brasileiras. Rogério Ceni, Maurício Barbieri, Hernán Crespo e Juan Pablo Vojvoda são os membros desse grupo, sendo que apenas Vojvoda, à frente do Fortaleza, continua trabalhando no futebol brasileiro.

Foto: Divulgação/Palmeiras

Enquanto isso, Abel Ferreira segue quebrando estatísticas históricas no Palmeiras. Ao alcançar 11 finais com a camisa do Verdão, o treinador português se tornou o comandante com maior número de decisões pelo clube em toda a história. Abel superou justamente Felipão ao garantir a vaga na final do Campeonato Paulista de 2023 contra o Água Santa.

Ao longo de sua trajetória no Palmeiras, Abel conquistou diversos títulos importantes. Destacam-se as duas taças da Libertadores (2020 e 2021), os dois do Campeonato Paulista (2022 e 2023), além da Copa do Brasil (2020), a Supercopa do Brasil (2023) e a Recopa Sul-Americana (2022). Mas nem todas as finais de Abel resultaram em títulos, como as do Paulistão (2021), Supercopa do Brasil (2021), Recopa Sul-Americana (2021) e Mundial de Clubes (2022).

Com oito títulos conquistados em mata-mata, Abel Ferreira é o segundo maior vencedor da história do Palmeiras, empatado com Vanderlei Luxemburgo. O português está atrás apenas de Osvaldo Brandão, que possui dez taças. Enquanto isso, Luiz Felipe Scolari ocupa a quinta posição nessa lista, com seis troféus conquistados.

Duelo entre Abel e Felipão entrará para a história

O duelo entre Palmeiras e Atlético-MG na Libertadores não será apenas uma disputa entre dois gigantes do futebol brasileiro, mas também uma oportunidade para Abel Ferreira e Felipão continuarem escrevendo suas histórias vitoriosas no cenário do esporte nacional.

A partida promete ser emocionante e trazer ainda mais emoção à competição continental e a expectativa em torno dessa decisão é enorme. Os torcedores de ambos os clubes estão ansiosos para ver o desenrolar desse confronto eletrizante. O duelo de estratégias entre os treinadores acrescenta um elemento extra de emoção e rivalidade a essa disputa.

Em meio a esse clima de espera, resta aguardar para ver qual dos técnicos sairá vitorioso desse embate decisivo na Libertadores.