Sport vence Cruzeiro-AL na estreia da Copinha 2024

Na tarde desta quinta-feira (4), em partida válida pela primeira rodada do grupo 23 da Copinha 2024. O Sport venceu o Cruzeiro-AL por 1 a 0 com gol de Gilwagner.

Primeiro tempo

O início foi bem truncado e sem muitos lances de perigo, mas o Cruzeiro-AL se sobressaiu no início com maior posse de bola, mas conseguiu apenas uma finalização nos primeiros 45 minutos. Logo aos dois minutos, Ruan cabeceou na primeira trave, assustando a meta do Sport. A primeira chegada do Leão ocorreu após metade da primeira etapa, Arthur ficou livre na entrada da área, mas bateu por cima. Depois, Gilwagner chutou colocado de falta e Gustavo espalmou. Ainda conseguiram balançar a rede, mas foi anulado por impedimento.

Segundo tempo

O Sport voltou com tudo do intervalo e conseguiu abrir o placar nos minutos iniciais. Arthur fez boa jogada na linha de fundo e cruzou para Gilwagner, que apareceu sozinho na grande área e escorou para o fundo do gol. Desde então a equipe pernambucana apenas controlou a partida, sem dar chances ao Cruzeiro-AL e teve várias chances de ampliar. Pedro Lima fez linda jogada no meio de campo, disparou em velocidade e dentro da área, tocou para Natanael, que sozinho mandou por cima da meta de maneira inacreditável. Luís Henrique, também teve boa chance e mandou uma bomba de dentro da área, mas Gustavo defendeu.

Outra partida do grupo

O Aster Itaquá venceu o Santo André por 1 a 0 em Itaquacetuba-SP, com gol de pênalti, convertido por Gustavinho aos 27 minutos da segunda etapa.

Situação na tabela

O Sport e o Aster Itaquá dividem a liderança com três pontos, o Cruzeiro-Al ocupa a terceira colocação com zero pontos, enquanto o Santo André fica em último lugar com a mesma pontuação zerada.

Próximos jogos

O Sport Recife encara o Santo André no domingo (7), às 15h, e o Aster enfrenta o Cruzeiro-AL no mesmo dia, mas às 12h45 em Itaquacetuba em São Paulo.