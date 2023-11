Alexandre Gallo tranquiliza torcida do Santos sobre situação de Marcos Leonardo: "Apenas especulações"

Alexandre Gallo, coordenador técnico do Santos, marcou presença no sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2024. O time do Peixe foi designado para o Grupo A, juntamente com Ituano, Santo André e Portuguesa.

Na área de entrevistas após o evento, Gallo reconheceu a relevância do Campeonato Paulista, destacando que o Santos não conseguiu avançar para a fase eliminatória, da edição deste ano, e também não garantiu uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano.

Além disso, o coordenador do Alvinegro Praiano, concluiu que ainda não pensa em 2024, já que as atenções do clube estão voltadas para a permanência na série A do Campeonato Brasileiro: "O Santos sempre esteve forte no Paulista, mas passou por esse momento cíclico difícil, teve que passar. Logo mais nós teremos as eleições, e aí sim o futuro do Santos será decidido. Eu espero que ano que vem nós possamos representar melhor o clube. Mas, por enquanto, não existe nenhum pensamento de futuro, a não ser manter o Santos na Série A".

Eleição no Peixe

Gallo ainda comentou sobre a importância da eleição presidencial do Santos, no dia 9 de dezembro: "É muito subjetivo falar do ano que vem, nós ainda temos uma eleição neste ano, super importante. Ele vai pautar a situação do Santos nos próximos anos. Nós estamos guardando nossas energias para o que está acontecendo agora. Com os pés no chão, não chegamos em lugar nenhum ainda, e queremos deixar o Santos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Temos que esperar as eleições para saber o caminho do Santos no ano que vem".

Campanha do time com Marcelo Fernandes

Desde que o dirigente assumiu seu cargo no clube, o Santos conseguiu melhorar na temporada e está próximo de se afastar da zona de rebaixamento. O coordenador técnico contou com a colaboração do treinador Marcelo Fernandes, que foi fundamental para o time retomar o caminho das vitórias.

"Aquele jogo do Bahia foi emblemático, a energia dos atletas com o Marcelo. No fim daquele jogo, eu sabia que a continuidade seria com ele. E nós começamos um grande trabalho, que teve altos e baixos. Tivemos um problema contra o Internacional, que foi muito grave, mas corrigimos a rota. Já aconteceu. É cedo, temos os pés no chão, a situação é perigosa, mas vamos continuar lutando sempre. A luta é constante" - comentou.

Marcos Leonardo fica para 2024?

Times europeus têm mostrado interesse no atacante de apenas 21 anos. Com isso, Gallo, ao ser questionado sobre a permanência do camisa 9, revelou que o Peixe ainda não recebeu propostas oficiais: "Só vamos efetivar qualquer coisa, após as eleições do final do ano. Efetivamente ainda não temos em mãos uma proposta real, apenas especulações."