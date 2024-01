Elenco do Atlético-MG tem reapresentação marcada para segunda-feira

A apresentação do elenco do Atlético-MG para 2024 está marcada para a tarde desta segunda-feira (8), às 15h, na Cidade do Galo, quando terá início a pré-temporada. A novidade será a presença do meia Gustavo Scarpa,, grande reforço contratado pelo Galo.

Neste ano, o Galo disputará a Copa Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro.

O Atlético estreia na temporada enfrentando o Patrocinense, dia 24 de janeiro (quarta-feira), às 21h30, no estádio Pedro Alves do Nascimento, na cidade de Patrocínio. O confronto será válido pela 1ª rodada do Campeonato Mineiro, competição em que o Galo busca o pentacampeonato consecutivo.

Confira os primeiros duelos de 2024: