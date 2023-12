Atlético-MG bate São Paulo no Mineirão e dorme na vice-liderança do Brasileirão

O Atlético-MG assumiu a segunda posição no Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado (02), após vencer o São Paulo por 2 a 1, no Mineirão, pela penúltima rodada da competição. Hulk e Paulinho fizeram os gols do Galo, enquanto Luciano descontou para o Tricolor Paulista em cobrança de pênalti.

Com três vitórias seguidas na competição, o Atlético assumiu a segunda posição da Série A, com 66 pontos, a mesma pontuação do líder Palmeiras, que enfrentará o Fluminense no domingo, às 16h, no Allianz Parque. O São Paulo ficou na 10ª posição, com 50.

Primeiro tempo truncado no Mineirão

A primeira etapa da partida teve bons momentos, mas em geral, as duas equipes se estudaram para poder chegar com a melhor conclusão. Por pouco, o Atlético teria sido mais feliz com as oportunidades que teve. A melhor delas aconteceu aos 22 minutos com Hulk.

Na jogada, Luciano, do São Paulo, cometeu erro defensivo e perdeu a posse de bola para Paulinho. O atacante do Galo armou o contra-ataque e acionou Hulk, que finalizou para o gol. Rafael defendeu, mas deu rebote novamente para o camisa 7, que investiu na finalização de cabeça e a bola foi para fora.

O primeiro tempo, inclusive, foi bastante castigado com diversas paradas para jogadores receberem atendimento médico. Em uma delas, Lucas Moura, do São Paulo, não resistiu e precisou ser substituído por Michel Araújo, já nos acréscimos.

Atlético briga e encontra caminho do gol no segundo tempo

No segundo tempo, as equipes fizeram as suas respectivas substituições, mas quem resolveu o jogo já estava dentro do campo. O gol, por sua vez, saiu apenas aos 31 minutos da etapa final nos pés de Hulk. Na jogada, o atacante recebeu o passe fora da área, cortou pro meio e finalizou colocado no canto direito do goleiro Rafael.

Quando tudo parecia perdido para o São Paulo, aos 43 minutos do segundo tempo, o Tricolor Paulista ganhou uma cobrança de pênalti. No lance da falta, Juan levou a pior em disputa de bola com Mariano e caiu dentro da área. O VAR foi acionado e o árbitro confirmou a penalidade máxima após ter feito a análise na tela da arbitragem de vídeo. Luciano foi para a cobrança e deixou tudo igual.

Mas os donos da casa não deixaram barato e ficaram novamente na frente do placar. Nos acréscimos, aos 48 minutos do segundo tempo, Paulinho fez o segundo gol do Atlético. Na jogada, Hulk recebeu o passe na entrada da área e acionou o camisa 10 dentro da área, que finalizou no ângulo do gol de Rafael e sacramentou a vitória do Galo.

Próximo jogo

Na próxima quarta-feira (06), o Atlético-MG visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 21h30, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo recebe o Flamengo, no Morumbi. Todos os jogos serão no mesmo horário.