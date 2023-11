Sonho antigo, Atlético-MG abre negociações com Gustavo Scarpa

O Atlético-MG começa a se movimentar em busca de reforços para a próxima temporada. De acordo com os jornalistas André Hernan e Bruno Andrade, o clube negocia a contratação do meia Gustavo Scarpa, de 29 anos.

Atualmente, Scarpa está emprestado pelo Nottingham Forest ao Olympiacos, da Grécia. Pelo clube grego, o jogador brasileiro disputou 10 partidas, mas em apenas duas oportunidades começou entre os titulares.

Já pelo time inglês, o meia, que chegou em janeiro, entrou em campo também em 10 oportunidades, a maioria saindo do banco de reservas. Em abril, o jogador chegou a sofrer uma lesão no joelho que o afastou dos gramados por quase um mês.

Após o período de recuperação, Gustavo Scarpa não foi mais utilizado pelo Nottingham Forest, ficando de fora até da lista de suplentes. Atuando na Inglaterra e na Grécia, o jogador ainda não balançou as redes e não deu assistência a gol.

Segundo informações apuradas pelo portal UOL, a prioridade do clube inglês é a venda em definitivo do atleta, e os valores girariam em torno de 5 a 6 milhões de euros (R$ 26 a 32 milhões).

Questionado pelo jornalista Marco Antônio Alves, o diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, desconversou a respeito da negociação.

“Estamos focados nessa reta final do brasileiro e nosso planejamento para o ano que vem segue de forma privada, como tem que ser. Por isso, não falamos nem em posições que estamos observando, pois estamos ainda buscando nossos objetivos no campeonato”.

Revelado pelo Fluminense em 2014, Gustavo Scarpa jogou no tricolor carioca até 2017. Após uma saída polêmica que foi tratada nos tribunais, o meia se transferiu para o Palmeiras, onde atuou até 2022.

No clube paulista, Scarpa ganhou destaque, conquistando títulos importantes como o Campeonato Brasileiro (2018 e 2022), Copa do Brasil (2020) e Libertadores (2020 e 2021).

No último ano, o atleta foi eleito o melhor jogador do Brasileirão pela CBF, além de ganhar a Bola de Prata de melhor meia e a Bola de Ouro da ESPN, também na categoria de melhor jogador do torneio nacional.

Jogador já esteve na mira do Atlético

Em 2020, o técnico Jorge Sampaoli indicou o nome de Gustavo Scarpa para reforçar a equipe atleticana. Porém, o atleta optou por permanecer no Palmeiras, e as negociações não avançaram.

Além do Galo, outros clubes brasileiros, como São Paulo e Flamengo, surgem como interessados em repatriar o meia. Porém, o alvinegro é noticiado como o que tem as negociações mais avançadas.

Por: Douglas Araújo e Marco Antônio Alves