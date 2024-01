De casa nova, Everton Ribeiro é anunciado como reforço do Bahia em 2024

De casa nova! Na noite deste sábado (6), o Bahia anunciou, através das redes sociais, a contratação de Everton Ribeiro, de 34 anos que atuava como meia pelo Flamengo desde 2017. O jogador assinou com o Tricolor de Aço por dois anos, até o final de 2025, e é o primeiro reforço do clube para esta temporada.

Everton Ribeiro se apresenta em sua nova equipe nesta segunda-feira (8) e seguirá para Manchester, na Inglaterra, onde o Bahia fará seus trabalhos de pré-temporada. Vale lembrar, que antes do Flamengo, o meia também se destacou no bicampeonato brasileiro do Cruzeiro, em 2013 e 2014, sendo eleito o melhor em sua posição na competição, algo que repetiu em 2019. O meia acumula convocações para a Seleção Brasileira, pela qual disputou a Copa do Mundo de 2022.

O Bahia fará sua primeira partida oficial da temporada no dia 17, uma quarta-feira. Às 21h30 (de Brasília), o Tricolor de Aço receberá o Jequié pela primeira rodada do Campeonato Baiano. Nesta temporada, a equipe também disputará o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste.