Atlético-MG vence Flamengo no Maracanã e cola nos líderes do Brasileirão

Nesta quarta-feira (29), o Atlético-MG arrancou uma grande vitória diante do Flamengo com placar de 3 a 0 em pleno Maracanã, no duelo mais aguardado da 36ª rodada do Brasileirão Série A. Paulinho, Edenilson e Rubens foram os autores dos gols na vitória do Galo.

Atlético-MG abre placar rapidamente e condiciona restante do primeiro tempo

O início da partida confirmou os prognósticos com o Flamengo dominante na posse de bola estudando a marcação do Atlético-MG, que repetiu o 4-4-2 da goleada aplicada diante do Grêmio no final de semana.

A primeira oportunidade rubro-negra ironicamente veio em contra-ataque aos 6', com Gerson esticando para Cebolinha na esquerda atravessar para o outro lado e encontrar Bruno Henrique, mas a cabeçada saiu por cima do gol. Porém, na primeira arrancada em velocidade, o Galo abriu o placar.

Edenilson soltou a bola com Hulk na intermediária e o experiente atacante tirou um passe espetacular buscando a ultrapassagem de Paulinho. O artilheiro do Brasileirão surgiu nas costas de Matheuzinho e finalizou na saída de Rossi com apenas oito minutos de jogo.

O Flamengo tentou a resposta aos 13' com Cebolinha cobrando escanteio da esquerda para Léo Pereira subir bem e testar cruzado, mas Everson segurou firme. No entanto, o Atlético-MG ficou mais confortável com sua estratégia defensiva e não subiu mais as linhas, permanecendo em bloco baixo.

Na sequência do primeiro tempo, a equipe de Felipão conseguiu dominar o meio-campo trocando passes no setor por diversos minutos tentando atrair a marcação rubro-negra, que certamente estava sentindo falta de Pulgar no setor defensivo.

Com a torcida impaciente no Maracanã (transferindo a ansiedade da equipe para fora da arquibancada), o Flamengo voltou a finalizar apenas aos 36' no talento individual. Gerson soltou com Cebolinha na entrada da área e o ponta logo emendou um chute de chapa, tirando tinta da trave direita de Everson. Na sequência, Saravia sentiu dores e foi substituído por Mariano no Atlético.

Na reta final, o rubro-negro voltou a pressionar ocupando o campo ofensivo e quase buscou o empate aos 43'. Matheuzinho cobrou falta da direita jogando na pequena área e Bruno Henrique testou para baixo com liberdade, mas Everson fez uma defesa espetacular e salvou o Atlético-MG antes do intervalo.

Felipão controla meio-campo e Atlético-MG neutraliza ações ofensivas do Flamengo

As duas equipes voltaram com alterações para a etapa complementar. No Flamengo, Wesley voltou para o lugar de Matheuzinho, enquanto Igor Brabello entrou pelo Atlético-MG na vaga de Maurício Lemos.

O Flamengo tentou retomar com mais intensidade e pressão no ataque, mas o Atlético-MG conseguiu ampliar a vantagem em mais um contra-ataque fatal. Aos 3', após falta a favor do rubro-negro, Zaracho aproveitou passe errado de Wesley e esticou na medida par Paulinho achar Edenilson, que correu em profundidade e venceu Rossi no 1v1, deslocando o goleiro.

Tite não esperou muito para aplicar outra mudança no Flamengo com a entrada de Everton Ribeiro no lugar de Thiago Maia, correndo o risco de ceder mais espaços no meio-campo durante as transições defensivas. Porém, Felipão respondeu com Rubens, lateral/meia para fortalecer a marcação no setor esquerdo ocupado por Wesley.

Aos 18', o técnico Tite optou por deixar o Flamengo ainda mais ofensivo com a retirada de Everton Cebolinha (jogador que mais vencia duelos em campo) para a entrada de Gabigol ao lado de Pedro na frente, deslocando Bruno Henrique para a esquerda e Everton Ribeiro para a direita, fortalecendo o meio-campo campo com Arracascaeta e Gerson na formação 4-2-4.

Apesar das alterações e um amplo domínio de 70% de posse, o Flamengo não conseguiu transformar este fato em pressão ofensiva por diversos minutos do segundo tempo, com um Atlético-MG muito concentrado e competitivo para reduzir espaços e evitar finalizações de perigo. Aos 24', Wesley experimentou de longe e a bola resvalou e Léo Pereira antes do tiro de meta.

Mesmo com praticamente todos os jogadores no campo ofensivo, o Flamengo não conseguiu produzir no campo ofensivo e a transição defensiva mais uma vez falhou aos 37'. Edenilson achou excelente passe buscando Pavón na direita e o argentino dominou em velocidade para a segunda trave onde Rubens se esticou no carrinho e marcou o terceiro do Atlético-MG.

Embalado pela torcida que permaneceu no Maracanã apoiando a equipe, o Flamengo ainda tentou buscar o gol e chegou muito próximo do objetivo aos 41' na bola parada. Gabigol cobrou escanteio da direita na primeira trave e Léo Pereira testou firme, mas Everson subiu alto e salvou o Galo mais uma vez. O Flamengo seguiu acumulando chances de gol nos acréscimos, mas a equipe de Felipão garantiu a vitória sem sofrer gols.

Tabela

O resultado manteve o Palmeiras na liderança e deixou o Atlético-MG na terceira colocação com 63 pontos, à frente do Flamengo, que caiu para a quarta colocação. O Galo possui oito gols de vantagem no saldo em relação ao rubro-negro.

Sequência

Na próxima rodada, o Flamengo terá pela frente o Cuiabá neste domingo, a partir das 16h pelo horário de Brasília, no Maracanã. Enquanto isso, o Atlético-MG enfrentará terá pela frente o São Paulo, no próximo sábado, ás 21h, na Arena MRV, com a possibilidade de assumir a liderança.