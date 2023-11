Tite reconhece falhas táticas em derrota do Flamengo e revela conversa com Felipão

Nesta quarta-feira (29), o Flamengo sofreu uma derrota considerável diante do Atlético-MG por 3 a 0 no Maracanã, resultado que deixou o rubro-negro com chances muito remotas de título no Brasileirão 2023.

Em entrevista coletiva, o técnico Tite reconheceu que a equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari foi melhor taticamente do que o rubro-negro. Além disso, Tite também afirmou que a equipe apresentou uma atuação tática abaixo do esperado com muitos espaços cedidos.

"O Atlético fez um grande jogo. Nós estivemos abaixo e eu enquanto técnico estabeleci essa descompactação, tivemos a necessidade de ter o resultado e o jogo poderia definir chance de título. Poderia o técnico ter em termos ofensivo ter uma ofensividade maior mas também uma exposição maior sem tirar méritos do Atlético. Todos os momentos são decisivos mas os iniciais são determinantes."

"São diversos momentos dentro do jogo que eu tenho externado e vamos pegar etapas do jogo e tivemos oportunidade de sair na frente, mas o Atlético-MG foi efetivo e fez o gol, nós tivemos mais duas oportunidades e não fizemos. Foram duas grandes equipes e depois soube jogar em contra-ataque com marcação muito boa e a efetividade determinou."

Tite também ampliou a explicação tática após ser questionado sobre as atuações de Thiago Maia e Wesley. O técnico afirma que tentou repetir a mesma formatação tática da vitória diante do Red Bull Bragantino.

"O Wesley deu amplitude de um lado, o Bruno para ser um jogador de área junto com Pedro igual nós fizemos no jogo contra o Red Bull foi o mesmo posicionamento. Everton Ribeiro aberto pelo lado e dois jogadores de articulação, Arrascaeta e Gerson. Depois tivemos o Gerson sendo deslocado trás para ter um jogador de criação como o Everton Ribeiro..

"Não foi problema do Thiago Maia (a derrota) e sim as circunstâncias. Nós precisávamos criar mais para fazer o gol. O técnico tentou aumentar o poderio ofensivo criativo mesmo deixando contra-ataque em velocidade porque tem Hulk, Paulinho, Zaracho em velocidade mas precisava atacar mais."

O técnico rubro-negro também falou sobre a reação da torcida após o terceiro gol sofrido, demonstrando mais apoio e cantando mais alto no Maracanã. Tite disse que possui orgulho de ser técnico do Flamengo.

"Falar do lado emocional, eu não pensei que a atmosfera do Flamengo fosse com tamanha energia e hoje quando você vê a equipe perdendo a arquibancada... o elenco tentou até o fim, deixaram tudo dentro do campo, tiveram intensidade buscaram da melhor forma. Teve excessivamente cruzamentos, talvez tenha faltado amplitude, começamos a apressar mais, e quando a gente olha o futebol não podemos olhar para o herói."

"Me senti muito orgulho estar técnico do Flamengo com o torcedor cantando com tamanho orgulho para a equipe que ele torce, esse tamanho apoio incondicional. Claro que teve reclamações mas contextualizem, não peguem apenas um parte dela, claro que o torcedor está irritado, triste, irritado com o atleta, mas quando consegue de alguma forma demonstrar toda a paixão pelo clube é grande."

Por fim, Tite aproveitou a entrevista coletiva para revelar a conversa com Felipão antes do início da partida. O técnico rubro-negro disse que possui gratidão ao treinador campeão da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira em 2002.

"Eu falei três vezes para ele muito obrigado porque no início da minha carreia fui buscar nele conhecimentos e informações e imaginava ter um dia o nível de Nelsinho Baptista, Parreira, Luxemburgo, Felipão e falava que esses são referências nacionais."