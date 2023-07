Kevyn vibra com primeiro gol como profissional em vitória no clássico

A equipe do Novo Hamburgo venceu a primeira na Série D do Campeonato Brasileiro após bater o Aimoré pelo placar de 4 a 1 no último domingo (2), em jogo válido pela 11ª rodada da competição. O dia também foi especial para o jovem Kevyn, de apenas 21 anos, que marcou o primeiro gol como profissional na carreira. O jogador falou sobre o feito.

“Sensação única! Muito gratificante poder marcar um gol e ajudar a minha equipe. Agora é seguir trabalhando forte, como sempre fiz, para seguir ajudando o clube nos seus objetivos”, disse.

Com passagem pelas categorias de base do Palmeiras e destaque no América-MG, também nas categorias inferiores, onde foi capitão, Kevyn acumula 11 jogos como atleta profissional, sendo sete dessas partidas pelo Anilado. O jogador também soma duas partidas pelo time principal do Coelho no Campeonato Mineiro de 2022 e dois jogos pelo Barra FC, em 2023, pelo Campeonato Catarinense.

Gaúcho e natural de Alvorada, o atleta está emprestado pelo time mineiro até o final do ano. No América, Kevyn fez mais de 60 jogos tendo conquistado um título do Campeonato Mineiro Sub-20 e participado de boas campanhas do time em disputas recentes nos principais torneios de base do país, como a classificação para a semifinal da Copa SP de Futebol Júnior no ano passado.

O Novo Hamburgo segue na oitava posição do grupo 8, com seis pontos em oito jogos. Faltam apenas três rodadas para o final da primeira fase da Série D. O Anilado volta a entrar em campo no próximo domingo (9), para encarar o Brasil de Pelotas, fora de casa.