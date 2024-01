Giovanna Korneiczuk projeta temporada de 2024 no Red Bull Bragantino

Com o início do ano, recomeçam as preparações para os campeonatos presentes no calendário do futebol feminino, onde o Red Bull Bragantino faz parte tanto da categoria principal como as de base.

A meia de 19 anos, Giovanna Korneiczuk, contratada no segundo semestre de 2023 pelo Massa Bruta, comentou quais são suas expectativas para as competições deste ano.

“O calendário está cada vez mais cheio e isso é ótimo para o desenvolvimento da modalidade! Mas requer uma preparação ainda mais intensa. Acredito que seja um grande ano para o Red Bull Bragantino, que está investindo cada vez mais no futebol feminino. Tenho orgulho em fazer parte!”

A princípio, Giovanna participará neste ano do Campeonato Brasileiro Sub-20 e do Paulista Sub-20, podendo também participar de outras competições de base e da categoria principal.