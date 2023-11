Thayslane, do Red Bull Bragantino, projeta jogo de volta da final da copa paulista feminina 2023

No último domingo (5), o Red Bull Bragantino enfrentou a Ferroviária no jogo de ida da Copa Paulista, em Santana de Parnaíba, e saiu com o empate por 1 a 1.

Após abrir o placar para o Red Bull Bragantino e terminar a partida com uma ótima atuação, Thayslane recebeu o prêmio de craque do jogo.

“É um sentimento inexplicável, uma mistura de gratidão, felicidade e satisfação. É algo muito importante e especial mesmo”, comentou a atleta.

Thayslane já marcou cinco gols em seis jogos e deu duas assistências nessa edição da competição, peça fundamental na equipe do Red Bull Bragantino, a atacante falou sobre a expectativa para o confronto de volta contra a Ferroviária.

“No meu ponto de vista, fizemos uma boa partida no jogo de ida e acabamos pecando em um momento que nos custou sofrer o empate mas a expectativa para o jogo de volta é que possamos desempenhar tudo que estamos trabalhando nessa semana, consertar o que erramos e sair com o título”, finalizou Thayslane.

Histórico do embate

Na história do confronto no futebol feminino, as equipes têm oito jogos, um triunfo do Massa Bruta, cinco triunfos das Guerreiras Grenás e dois empates. A equipe do Massa Bruta vai em busca do seu primeiro título na competição após bater na trave no último ano ao ficar com o vice-campeonato.

O confronto de volta será neste sábado (11), às 16h, em Araraquara, em caso de novo empate a partida será decidida nas penalidades.