Vasco vence e garante classificação na Copinha como líder do grupo

O Vasco venceu o Flamengo-SP por 1 a 0 pela última rodada da Copinha nesta quinta-feira (11). Pela combinação de resultados, o Cruzmaltino precisava da vitória para garantir a vaga para a próxima fase.

O gol da vitória foi marcado por Paulinho, que concluiu em ótimo cruzamento de Leandrinho e concretizou um gol 100% de laterais.

O palco do confronto foi o Ninho do Corvo, em Guarulhos, e desde o rolar da bola foi um show de emoções.

O duelo, desde o começo, foi marcado pelo ímpeto físico de ambos os times. Com destaque para Léo Jacó e Paixão, o Vasco desde cedo na partida buscou finalizações de perigo.

O Flamengo-SP contou principalmente com Caíque para criar boas chances de gol. Vale destacar o bom desempenho do goleiro Lecce, que fez diversas defesas para garantir a vitória.

O fato do time do Flamengo-SP ser natural de Guarulhos pesou para que a torcida local estivesse a favor do clube, o que deu um clima ainda mais competitivo ao confronto.

O gol do Paulinho, já aos 29 minutos da segunda etapa, selou o destino da partida a favor do Vasco. Mesmo após o gol, o Flamengo-SP ainda criou boas chances de gol, mas não conseguiu definir a gol.

No último lance, Paixão teve a oportunidade de ampliar a vantagem, mas parou na trave.

Vasco se classifica em primeiro no grupo com sete pontos e enfrenta o Vitória na próxima fase da Copinha.

Outro jogo do grupo

O Macapá chegou para o duelo diante do Potyguar vislumbrando garantir a classificação.

Para isso, bastava a vitória e ela veio, só que em grande estilo. A equipe saiu vencedora por 4 a 0, com gols de Rian e Dayverson, que marcaram dois gols cada.

Com a vitória, o Macapá terminou a fase de grupos na segunda colocação com cinco pontos e enfrenta o Ibrachina na próxima fase.

Flamengo-SP com quatro pontos e Potyguar sem nenhum ponto marcado se despedem da competição na primeira fase.

Próximos jogos

Vasco volta a campo na Copinha no próximo sábado (13), quando enfrenta o Vitória pela segunda fase do torneio. O Macapá também retorna a campo no mesmo dia. Ainda não foram definidos os horários dos confrontos.