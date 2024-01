Corinthians passa sufoco, mas vence Guarani e avança na Copinha

O Corinthians enfrentou o Guarani em jogo válido pela fase de 64 avos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. O jogo no tempo normal terminou em 2 a 2, com gols de Higor e Pedrinho pelo Timão, enquanto Rafael e Bruninho marcaram pelo Bugre. Nos pênaltis, o alvinegro avançou.

O confronto

A partida foi complicada, e na primeira etapa iniciou com uma série de tentativas do Corinthians de atacar, mas o Guarani montou um grande ferrolho defensivo e conseguiu impedir as penetrações ofensivas da equipe comandada por Danilo Andrade.

A primeira etapa teve apenas duas oportunidades, uma com Breno Bidon, finalizando de fora da área, e outra com Kayke, que fez ótima jogada individual e cruzou para Arthur Sousa, que desviou para o meio da área. Na hora de se consagrar, Higor cabeceou por cima do gol.Já na segunda etapa, os gols saíram em profusão, com quatro em 45 minutos disputados.

Nos primeiros 10 minutos da segunda etapa, dois gols foram marcados. O primeiro por Higor, que pegou a sobra de fora da área, dominou no peito e finalizou de voleio, mandando no ângulo do goleiro campineiro, que nada pôde fazer. Em seguida, o Guarani empatou com um gol de rebote marcado por Rafael, após boa primeira defesa de Felipe Longo.

Aos 18 minutos, Pedrinho pegou a sobra dentro da área e finalizou no canto direito do goleiro, marcando o segundo do Timão. Quando a classificação alvinegra já se encaminhava, Bruninho apareceu aos 45 minutos e marcou um golaço em grande chute de fora da área, levando o jogo para os pênaltis.

Léo Maná, Breno Bidon, Thomas Lisboa, Luiz Gustavo Bahia e João Pedro converteram para o Corinthians, com o time sendo perfeito nas penalidades. No lado do Guarani, Eliseu, Bruninho, Marcelinho e Vitinho marcaram, mas Jota bateu mal e Felipe Longo defendeu a cobrança, classificando o Corinthians para a fase de 32 avos.

Próximo Jogo

Agora, classificado para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians agora encara o Atlético-GO. A equipe de Goiás atropelou o Marília nesta sexta-feira (12).