Pronto para estrear no Rio Branco-ES, Rodrigo César busca 40ª vitória na carreira

O Rio Branco-ES vive a expectativa de estrear no Campeonato Capixaba de 2024, nesta quinta-feira, contra o Porto Vitória. Quem compartilha do mesmo sentimento é o técnico Rodrigo César,, que pode começar a sua trajetória no maior campeão do futebol capixaba com a 40ª vitória de sua carreira à beira dos gramados.



Com 70 jogos como treinador, Rodrigo César soma 39 vitórias e 15 empates, ou 62,2% de aproveitamento. A busca por grandes resultados converge com o interesse do Brancão de vencer mais um título estadual em sua história repleta de títulos.



Ciente do bom rendimento, Rodrigo César explicou sobre a importância de controlar a ansiedade e a expectativa do grupo de jogadores para replicar o sucesso com o elenco recém-formado.



"A estreia é sempre especial, é aquela ansiedade gostosa que fica na gente: atletas, comissão técnica, diretoria e todo torcedor e admirador do futebol capixaba que está ansioso. A ansiedade é gostosa e vamos controlado no dia a dia buscando estar tranquilo com o ambiente bem sólido.”



Contra o Porto Vitória, o próximo adversário do Alvinegro, Cesão soma três vitórias, um empate e uma derrota. O revés veio em sua despedida pelo Serra, derrota por 2 a 0, após vencer a ida das semifinais da Copa Espírito Santo 2023, por 5 a 1.



“O Porto é uma equipe muito qualificada, mas vale ressaltar que é outra competição, outro treinador e outra forma de jogar. Estamos com os pés no chão, muita humildade e muito atentos ao que eles vem fazendo para conseguir os três pontos.”



O estádio do confronto, o Robertão, foi a última casa do treinador. Por lá, contando toda a carreira, Rodrigo César perdeu apenas dois de nove jogos. Para a estreia, o treinador conta com o apoio da torcida, que comprou o projeto da SAF Capa-Preta.



“Pode esperar uma equipe muito aguerrida, qualificada e que sabe o que faz dentro de campo. Vai ser uma equipe bem organizada que vai buscar o resultado a qualquer custo para poder dar alegria ao torcedor do Rio Branco.”



O Rio Branco finaliza a preparação na quarta-feira pela manhã. O treinador falou sobre a importância do lado mental dos atletas no último dia de treinamentos.



“A gente deve fazer um trabalho mais leve, com mais ideias do que intensidade. Um dia bem proveitoso e concentrado para estarmos indo para o hotel e nos preparando para fazer um grande jogo na quinta-feira.”

Todas as estreias de Rodrigo César

30/01/2020 - VITÓRIA-ES 2x1 Operário VG (Série D)

01/05/2021 - São Mateus 2x2 VITÓRIA-ES (Capixabão)

12/09/2021 - RIO BRANCO VN 1x0 Porto Vitória (Copa ES)

05/01/2022 - ASTER 2x0 Londrina (Copa SP)

05/03/2022 - Serra 2x2 VITÓRIA-ES (Capixabão)

