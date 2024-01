O Rio Branco-ES chegou a sua primeira vitória no Campeonato Capixaba sob o comando do jovem técnico Rodrigo César. A goleada, por 4 a 0, sobre o arquirrival Desportiva Ferroviária, nesta quarta-feira, marcou também a 40ª vitória da carreira do treinador alvinegro.

O Clássico dos Gigantes marcou o jogo de número 400 do Rio Branco no Kleber Andrade. A goleada, por 4 a 0, é a maior vitória do Brancão sobre a Desportiva em toda a história - igualando ao triunfo conquistado no Campeonato Capixaba de 1996. Com seis jogos, cinco vitórias e um empate, Rodrigo César nunca perdeu no estádio onde conquistou dois títulos.

Com passagens também por Aster Sub-20, Vitória-ES, Rio Branco VN e Serra, Rodrigo César soma na carreira 72 partidas, 40 vitórias, 15 empates e 17 derrotas. O aproveitamento bate a faixa dos 62,5%.

“Muito feliz com a marca de 40 vitórias na carreira em um jogo tão grandioso, um clássico. Estou muito feliz com essa vitória e vamos continuar trabalhando para que possamos ser merecedores de mais vitórias.”

FOTO: LAILA PECORARI/RIO BRANCO

Vale destacar que, no ano passado, o clássico disputado no Engenheiro Araripe não contou com torcida e a Desportiva não disputou a Copa Espírito Santo, vencida pelo Serra de Rodrigo César. Soma-se a isso, o fato de, em 2022, um clássico ter sido disputado no Araripe e o outro na cidade de Colatina.

“A torcida do Rio Branco está de parabéns, compareceu ao estádio e cantou do início ao fim. Ficamos felizes, uma atmosfera muito boa. Foi muito bom tê-los ali e dar alegria a eles que são torcedores fanáticos. A gente conta com eles no campeonato inteiro para nos apoiar e nos empurrar porque vamos dar o nosso melhor para representar bem eles dentro de campo.”

Na primeira rodada, o Capa-Preta não conseguiu pontuar fora de casa, diante do Porto Vitória. Para o clássico, o técnico do Rio Branco recorreu a sua famosa “camisa da sorte”, a gola polo rosa.

“Na hora de me arrumar eu olhei a camisa no meu guarda roupa e pensei ‘Ah! Vou levar ela, hoje é um jogo importante’. Ela deu sorte, sou muito supersticioso e estou feliz em ganhar esse clássico vestindo essa camisa tão vitoriosa, que agora vou guardar de novo.”

O confronto foi o primeiro com Rio Branco e Desportiva Ferroviária estruturados como SAFs. Na terceira colocação em 1937, o Rio Branco tem a melhor posição de um clube capixaba na história do Brasileirão, enquanto a Tiva foi o último time do ES a disputar a elite nacional (1993).

“Dois clubes gigantescos, duas SAFs. Ficamos felizes pelo momento dos dois por estarem com uma mentalidade diferente. Torcemos para que o futebol capixaba, não só Desportiva e Rio Branco, continue evoluindo e buscando a melhora e estrutura. Independente do resultado, é uma alegria grande ver os dois clubes buscando o crescimento, que é o mais importante para o Espírito Santo.”

FOTO: LAILA PECORARI/RIO BRANCO

Detentor de dois títulos de Copa Espírito Santo, o técnico de 35 anos comanda o maior time do futebol capixaba, podendo se tornar o campeão mais jovem da década.

Com nomes como Neguete, que não foi vazado, e Kieza, que marcou o seu primeiro gol pelo Rio Branco, Rodrigo César prometeu pés no chão e aproveitou para reiterar a confiança no elenco.

“Sabíamos que tínhamos feito um grande jogo diante do Porto, mas a vitória não veio. Ficamos tristes pelo resultado mas felizes com o desempenho da equipe e a gente conseguiu nossa primeira vitória em um clássico. A confiança sempre foi a mesma na equipe, nunca duvidamos de ninguém e sabemos da qualidade de todos. Vamos seguir trabalhando com os pés no chão”.

Rodrigo César vs Desportiva Ferroviária (como técnico):

3 partidas

2 vitórias

1 derrota

6 gols marcados

2 gols sofridos