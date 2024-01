Rodrigo César aponta saldo positivo do Rio Branco-ES nos jogos contra Democrata GV e Tombense

O Rio Branco-ES está de volta a capital do Espírito Santo após Rodrigo César oportunizar e testar os jogadores do elenco diante de equipes de Minas Gerais. Na última quarta-feira (10), o Brancão empatou em 2 a 2 com o Tombense, em jogo-treino visando o Campeonato Capixaba de 2024.



No Estádio Almeidão, o Capa-Preta fez o seu segundo jogo contra um adversário mineiro na pré-temporada. Diante do clube, que disputou a Série B do Brasileirão 2023, o Rio Branco chegou ao empate com dois gols de Bruno Cosendey. Na semana passada, a equipe capa-preta havia vencido o Democrata GV, por 2 a 1.



O confronto em Tombos marcou, porém, o último teste da equipe de Rodrigo César, que fará sua estreia no campeonato estadual no dia 18 contra o Porto Vitória.



"Muito feliz com o que desempenhamos durante toda a partida, contra uma grande equipe que vem disputando o Campeonato Mineiro, que tem um grande treinador e manteve alguns atletas da Série B do ano passado. Fizemos um grande jogo contra eles e tivemos até momentos em que conseguimos impor nosso domínio. Conseguimos olhar todos os atletas, então, estamos felizes com a partida e com o resultado.”



Para o treinador de 35 anos, os testes foram importantes para rodar o elenco e ver o desempenho da equipe em situações de jogo.



"É um saldo positivo. Nos preparamos bem para esses dois jogos. Duas equipes do Campeonato Mineiro, duas grande equipes e conseguimos fazer grandes jogos. Estamos muito preparados para a estreia do campeonato e esperamos entrar com o pé direito na competição.”



Com o Campeonato Capixaba prestes a começar, o ambiente dos atletas alvinegros é dado como leve. Para além dos jogos preparatórios, a concentração e entrega do time nos treinos tem agradado o treinador.



“Nosso ambiente é o melhor possível. Graças a Deus, as equipes onde eu trabalhei sempre tiveram bons ambientes. A gente está muito focado, concentrados no que viemos fazer. Os atletas estão muito bem geridos, são ótimas pessoas e estão interagindo muito bem entre eles. Esperamos já estrear com o pé direito na estreia. Começar vencendo é sempre importante. Agora o foco total é o jogo contra o Porto, mais uma semana para trabalhar. Temos algumas coisas para ajustar ainda visando estar cada vez mais preparados para a estreia".



A estreia do Rio Branco no Capixabão será fora de casa, no próximo dia 18, contra o Porto Vitória, em local ainda não definido pela equipe mandante.