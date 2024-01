A edição de 2024 do Brasileirão terá início marcado por novidade

A inovação a ser implementada no próximo Brasileirão foi anunciada no final do ano de 2023 pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Ednaldo Rodrigues Gomes.

Segundo o pronunciamento, o Campeonato Brasileiro da Série A terá um jogo inaugural com objetivo de comemorar o início do campeonato, medida que faz parte de um esforço da atual gestão da CBF para tornar as competições mais empolgantes para os torcedores e mais rentáveis para os clubes envolvidos.

Ainda sem localização definida e divulgada, o jogo deverá ocorrer em 13 de abril e constituirá um marco importante na história da competição. Isso porque será a primeira vez, desde a oficialização do campeonato em 1971 pela CBF, que os entusiastas por futebol poderão apreciar um jogo específico para a abertura do Brasileirão.

Além das informações sobre o jogo de abertura, Ednaldo Rodrigues comentou que a paralisação dos jogos previstos para o Brasileiro Série A durante as datas-FIFA será mantida, tal qual ocorreu na temporada de 2023.

As datas FIFA são um conjunto de datas nas quais partidas amistosas e oficiais são travadas entre seleções de diversos países. Portanto, jogadores de determinados clubes são selecionados para compor a seleção brasileira, restando aos times acatar a convocação.

A medida visa dar um fim ao conflito de compromissos em relação às disputas nacionais e internacionais e também garante aos times cujos jogadores foram convocados um período de, ao menos, dois dias entre as partidas relacionadas às datas FIFA e os compromissos com o clube.

Calendário de Futebol 2024 foi divulgado pela CBF O pronunciamento do presidente da CBF acompanhou a divulgação do Calendário do Futebol Brasileiro 2024 contendo datas sobre as partidas dos campeonatos estaduais, da Copa e Supercopa do Brasil, do Brasileirão da série A, B, C e D e demais eventos esportivos envolvendo a seleção.

Mas independente do interesse em apostas, vale a pena anotar as datas a seguir em sua agenda para não perder nenhum evento do universo do futebol brasileiro neste ano.

Fique de olhos das datas:

Confira as principais datas FIFA e quando ocorrerá o início e a final do Brasileirão, Copa do Brasil e Supercopa.

Campeonato Brasileiro Série A:

Jogo inaugural: 13 de abril (sábado)

Início: 14 de abril (domingo)

Final: 8 de dezembro (domingo)

Datas FIFA:

18 a 26 de março

3 a 11 de junho

2 a 10 de setembro

7 a 15 de outubro

11 a 19 de novembro

Datas FIFA (Jogos previstos):

Brasil x Equador: 5 de setembro (quinta-feira)

Paraguai x Brasil: 10 de setembro (terça-feira)

China x Brasil: 10 de outubro (quinta-feira)

Brasil x Peru: 15 de outubro (terça-feira)

Venezuela x Brasil: 14 de novembro (quinta-feira)

Brasil x Uruguai: 19 de novembro (terça-feira)

Copa do Brasil

Início: 21 de fevereiro (quarta-feira)

Final: 10 de novembro (domingo)

Supercopa do Brasil:

Início: 3 de fevereiro (sábado)

O que achou sobre o pronunciamento da CBF também. E então, preparado para as novidades?