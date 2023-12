Titular em todos os jogos da reta final, Breno Lopes comemora bi do Brasileirão pelo Palmeiras

Presente em 31 das 38 rodadas, Breno Lopes ajudou o Palmeiras a conquistar o 12º troféu do Campeonato Brasileiro. O Verdão confirmou o título na última rodada da competição nacional, e o atacante chegou ao bicampeonato pelo clube.

“Muito feliz por mais um título pelo Palmeiras, o meu bicampeonato brasileiro. Conseguimos superar os momentos de adversidade na temporada e fomos coroados com essa conquista. Mérito de todos os envolvidos no processo. Jogadores, comissão técnica, funcionários do clube e torcedores. É uma honra vestir a camisa do maior campeão brasileiro”, destacou o jogador, que chegou ao oitavo título pelo Alviverde.

Breno Lopes teve papel importante na reta final do Brasileirão. Ele foi titular nos últimos 11 jogos da campanha, quando o Palmeiras conquistou oito vitórias e dois empates. Além disso, o seu gol no triunfo por 1 a 0 sobre o Fluminense, pela penúltima rodada, encaminhou a conquista do Verdão.

“Sei da responsabilidade que é defender o Palmeiras, e trabalho diariamente para corresponder esse desafio à altura. Fico feliz por conseguir deixar a minha parcela de contribuição. Agradeço aos meus companheiros de time e aos membros da comissão técnica pelo apoio e confiança no meu trabalho”, completou o atacante.