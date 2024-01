João Victor é oficialmente apresentado no Vasco

A manhã desta terça-feira (16) foi de apresentação de reforço vascaíno. João Victor, zagueiro de 25 anos, foi enfim apresentado para os torcedores de forma oficial pelo clube.

João já havia sido anunciado pelo clube em dezembro de 2023. Desde então, já vinha fazendo parte do elenco e treinando junto ao time. No começo de janeiro, foram postadas algumas fotos dele em São Januário nas redes sociais oficiais do clube.

joão chega ao Vasco a um custo de R$32 milhões juntamente ao Benfica, de Portugal. O Vasco já anunciou 3 reforços até aqui, João Victor havia sido o primeiro.

Primeiras palavras como jogador do Vasco

João falou bastante sobre as suas expectativas e sobre sua alegria em poder vestir a camisa do Vasco:

“É um prazer vestir essa camisa, tão grande no cenário nacional e mundial. A primeira impressão foi muito boa e fui muito bem recebido pelo grupo. A comissão tem me dado total liberdade. Estou me sentindo muito bem e tenho certeza que vai ser um ano maravilhoso para gente."

Ele também falou um pouco sobre as conversas que já teve com Ramón e Emiliano Díaz, treinador e auxiliar-técnico do Vasco respectivamente:

“Conversei com o Ramón um pouco sim. Ele é um técnico, assim com o o Emiliano, que é aberto a receber pergunta, tira dúvida, aconselha. Fez um segundo turno espetacular com o Vasco. Tenho certeza que ele vai ensinar muita coisa para mim, por sua história no futebol."

João também destacou a importância de Lucas Pitón para que ele se acertasse com o cruzmaltino:

“A amizade com o Piton começou no Corinthians. Hoje ele é um dos melhores amigos no futebol. Frequenta minha casa. E quando surgiu a chance de vir, conversei com ele e ele disse que poderia vir de olho fechado. Disse que a torcida do Vasco é maravilhosa”

Para aqueles que ainda não sabem o que esperar dele, João falou um pouco sobre as suas qualidades dentro de campo:

“Minha principal característica é a velocidade. Isso é bom para um zagueiro, pois enfrentamos muitos atacantes rápidos. Sou um jogador que não gosta de perder, nenhum duelo, nenhuma dividida, nada"

Ele também falou um pouco sobre a sua expectativa para jogar em São Januário:

“São Januário é um campo histórico, um campo que todo jogador sonha em jogar. O que peço para o torcedor é que nos apoie, que vai ser um ano diferente do ano passado. Vamos brigar lá em cima, por títulos, podem me cobrar que vou dar o máximo de mim.”

Por fim, falou um pouco mais sobre suas características e sobre o empenho que pretende deixar em campo?

João e o Vasco entram em campo na próxima quinta-feira (18) contra o San Lorenzo, pelo torneio Rio de la Plata. A competição é um torneio de pré-temporada, no qual o Vasco vai disputar duas partidas com o seu time principal antes de retornar ao Brasil, para a disputa do Campeonato Carioca.