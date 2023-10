Vasco e Inter fazem "jogo de seis pontos" em São Januário

Na noite desta quinta-feira (26), o Vasco recebe o Internacional, em São Januário, às 19h, em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida vale muito para ambas as equipes, pois cada resultado pode trazer mudanças significativas na tabela.

O Cruzmaltino

O Vasco vem de derrota no clássico para o Flamengo, por 1 a 0 na última rodada. Porém, a torcida vascaína não se deixou abalar e segue confiante na fuga da zona de rebaixamento. Liderados pelo francês Payet, que parece estar encontrando sua melhor forma, a equipe de Ramón Díaz venceu quatro de suas últimas oito partidas, além de dois empates e segue viva na disputa na parte de baixo da tabela.

A equipe atualmente é a primeira na zona de rebaixamento, com 30 pontos. Em caso de vitória, o Gigante da Colina sairá do Z-4, graças a derrota do Goiás para o Fluminense.

O Colorado

O Internacional vem de uma vitória espetacular na última rodada. A equipe de Coudet goleou o Santos por 7 a 1 no Beira-Rio e espera ter espantado o fantasma da eliminação dolorosa da Libertadores.

A equipe gaúcha está em 14º lugar, com 35 pontos. Uma vitória pode significar uma grande mudança na tabela, chegando ao 11º lugar, subindo três posições.

Retrospecto

A vantagem histórica no confronto é colorada. Em 66 partidas, são 30 vitórias do Inter contra 22 do Vasco, além de 14 empates.

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram no Beira-Rio. O Internacional venceu por 2 a 1, em confronto que ficou marcado pelo gol perdido por Lucas Piton nos minutos finais, após grande defesa de John.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Paulinho Paula, Payet, Praxedes e Gabriel Pec; Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

Internacional: Rochet, Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aranguiz, Maurício e Alan Patrick; Wanderson e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

Desfalques

No lado do Vasco, Capasso e Rossi estão lesionados, Figueiredo e Miranda estão na disputa do Pan e Marlon Gomes é dúvida.

Enquanto isso, o Inter não terá Hugo Mallo, lesionado, além de Matheus Dias e Thauan Lara, disputando o Pan.