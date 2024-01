América-MG supera o Ituano e avança às quartas de final da Copinha

O América-MG superou o Ituano por 2 a 1, em São Carlos, na noite desta terça-feira. Com a vitória, o Coelho está classificado para as quartas de final da Copinha e enfrentará o Corinthians. Com uma boa campanha, o Ituano partiu para cima buscando uma reação, mas não foi suficiente e está eliminado da competição.

Primeiro tempo de poucas oportunidades

Na primeira etapa, América e Ituano protagonizaram um jogo de poucas emoções. O Coelho até teve mais a bola, mas não conseguiu converter em gols. Enquanto o Galo optou por se expor menos e passou 45 minutos um com as linhas mais baixas. Ambas as equipes criaram apenas uma chance clara na primeira metade.

O time mineiro teve sua melhor oportunidade com o equatoriano Sanchéz, que chutou sem marcação, mas por cima da trave defendida pelo goleiro Vitor Henrique. Já o Galo assustou nos primeiros segundos, com Zé Carlos, que bateu cruzado, mas parou em cima do goleiro Carlão.

América decide na segunda etapa

O Coelho voltou mais ligado do vestiário e conseguiu transformar em números as chances criadas. O jogo ainda estava morno até os 19 minutos da etapa final, mas o equatoriano Juan Sánchez abriu o placar para a equipe mineira, completando um chute cruzado do seu companheiro Yago Souza. Logo em seguida, o time comandado por Mairon César ampliou o placar aos 26 minutos, em um lindo contra-ataque, concluído por Gabryel, para deixar o Coelhãozinho mais próximo da vaga.

O Galo até tentou buscar o empate, marcando o primeiro gol aos 30 minutos, com Zé Carlos. Mas foi muito tarde para tirar a vantagem do marcador. Após o gol, a equipe mineira apenas controlou a vantagem e venceu por 2 a 1, se classificando para as quartas de final da Copinha.

Como fica?

O América-MG enfrenta o Corinthians na próxima fase e viu seu adversário das quartas vencer por 6 a 0 a equipe do CRB, na tarde desta terça-feira. O confronto vai acontecer na próxima quinta (18), o horário ainda não foi divulgado. Já o Ituano se despede da Copinha com um bom trabalho feito pelo treinador Chico Elias.