Abel Ferreira renova contrato com o Palmeiras até 2025 e destaca: "Um clube com visão, presente e futuro"

O Palmeiras anunciou oficialmente a renovação do contrato do técnico Abel Ferreira até dezembro de 2025, consolidando a parceria de sucesso que começou no final de 2020. Em um vídeo divulgado pelo clube nesta terça-feira (16), Abel expressou sua satisfação por continuar no comando da equipe e destacou a importância do projeto do Palmeiras em sua decisão.

"Estou muito feliz em poder anunciar a prorrogação do meu contrato até 2025. Era algo que já vínhamos discutindo, e fico muito grato por poder continuar neste clube que considero minha família", afirmou Abel Ferreira.

Foto: Divulgação/Palmeiras

Gratidão aos atletas

O treinador aproveitou a oportunidade para agradecer ao Palmeiras pelo suporte oferecido desde sua chegada e também ao futebol brasileiro, destacando a evolução conquistada pela equipe durante seu período no país. Abel ressaltou a importância de estar em um lugar onde se sente desejado, tanto pela diretoria quanto pela torcida.

"Quero agradecer de forma especial aos nossos jogadores, pois isso é fruto do trabalho deles. O reconhecimento da minha comissão técnica é fundamental, mas o clube valoriza o trabalho de todos, nos momentos de vitória e de derrota. O Palmeiras é um clube com uma visão, um presente e um futuro, e me sinto muito feliz por pertencer a essa família", enfatizou.

Foto: Divulgação/Palmeiras

A renovação de Abel Ferreira assegura sua permanência no comando técnico do Palmeiras para o novo Mundial de Clubes, programado para ocorrer entre junho e julho de 2025. A presidente do clube, Leila Pereira, expressou seu desejo de estender a parceria por mais tempo, visando uma renovação até o final de 2027, caso seja reeleita no final do ano.

Abel, que chegou ao Palmeiras no final de 2020, já acumula nove títulos conquistados pelo clube, colocando-o como o segundo técnico com mais troféus, atrás apenas de Oswaldo Brandão (com dez). Além disso, ele ocupa a sexta posição no ranking de técnicos com mais partidas (226) na história do Verdão, evidenciando sua contribuição significativa para o sucesso do clube nos últimos anos.

O treinador encerrou sua mensagem pedindo o apoio da torcida para os próximos desafios e reafirmou seu compromisso em continuar trabalhando para proporcionar alegrias aos torcedores palmeirenses.