Leila Pereira encoraja meninos da base: "Devem estar preparados para o profissional"

Após o sorteio dos grupos e sedes da Copinha Sicredi 2024, realizada no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, nesta quarta-feira (22), a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, respondeu perguntas de jornalistas presentes. ​

Uso dos garotos da base

Quando perguntada pelo repórter Leonardo Haidar, da VAVEL Brasil, acerca do uso dos garotos da base no profissional, suprindo a carência de reforços, Leila comentou:

“Eles (garotos da base) podem colaborar e muito, mas em um time competitivo como o Palmeiras, deve haver uma mescla. Os meninos devem estar preparados para atuar no profissional. Ninguém melhor que nosso treinador, Abel Ferreira, para determinar qual o momento adequado deles atuarem na equipe principal.”

Abel Ferreira

A presidente delegou todas as decisões ao treinador da equipe, o português Abel Ferreira.

“As decisões são tomadas pela comissão técnica, pelo nosso diretor de futebol e principalmente pelo nosso treinador. O que ele achar que deve ser feito, vai ser feito. A presidente do Palmeiras está lá apenas para dar suporte aos nossos profissionais, não se envolve em escalação, apenas na contratação dos atletas, sempre com o aval do nosso treinador, da direção e da comissão técnica."

Títulos na base

A dirigente também explicou e exaltou o desempenho recente das categorias de base.

“Trabalho, trabalho e trabalho. Trabalho profissional, sério e transparente. A presidente sempre dando total apoio para essas pessoas dentro do Palmeiras que fazem um trabalho fantástico. Esse é o meu papel. Não tenho medo de absolutamente nada. Estou lá para dar apoio para que esses profissionais continuem fazendo esse trabalho, conquistando cada vez mais títulos.”

Grupo 24

O Verdão, atual bicampeão da competição, está no grupo 24 da edição de 2024, juntamente com o Oeste-SP, União ABC-MS e o Queimadense-PB. As partidas serão realizadas em Barueri.