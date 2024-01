No mês de fevereiro, o calendário do futebol feminino nacional inicia com as competições e inaugura a temporada 2024. Neste começo, a equipe do Fluminense disputa a Copa Rio, entre o mês de fevereiro e março, como também a Supercopa Feminina do 11 a 18 de fevereiro.

“São desafios novos e objetivos desafiadores, mas tenho certeza de que a partir do trabalho que a gente já vem desempenhando nos treinos vamos chegar e brigar por coisas boas” – ressalta Amanda Coimbra, goleira do Fluminense. Em sua segunda temporada pelo clube, Amanda esteve na campanha que garantiu o acesso das ‘Guerreiras do Fluzão” na elite do futebol feminino em 2024.

Com adversário já definido em fevereiro, o Fluminense enfrenta o Avaí/Kindermann pela Supercopa Feminina, competição que disputa pela primeira vez. Sobre expectativa para o início das competições, a goleira expressa vontade de fazer história.

“A Copa Rio, temos como objetivo de chegar na final e brigar pelo título. A Supercopa é um campeonato novo para o Fluminense e que vamos disputar pela primeira vez. Então queremos entrar para fazer história e mostrar quem é o Fluminense, com certeza vamos dar o nosso melhor pra isso” – finaliza Amanda.