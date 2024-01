Sorteio define confrontos da primeira fase Supercopa Feminina

Na tarde desta sexta-feira (12), a Confederação Brasileira de Futebol realizou o sorteio para Supercopa Feminina, definindo assim o chaveamento da primeira competição de 2024 que acontecerá entre os dias 11 e 18 de fevereiro, e reunirá oito equipes na disputa pelo primeiro título do ano.

Nesta edição, todos os confrontos acontecerão em jogo único, em caso de empate, os clubes definirão a classificação em disputas de pênaltis. Participam os melhores times de cada estado no último Brasileiro Série A1 e os promovidos da Série A2, mas deixa para trás os times rebaixados. Com isso, Corinthians e Ferroviária são os representantes paulistas, Flamengo e Fluminense os cariocas, Avaí/Kindermann e Internacional a região Sul, além do Cruzeiro, único mineiro, e Real Brasília, do Distrito Federal.

Além dos confrontos, as equipes também conheceram os mandantes de campo desta primeira fase, os quatro cabeças de chave jogarão em casa. A CBF ainda irá divulgar as datas e horários de cada uma das partidas.

Confira os confrontos da Primeira Fase da Supercopa Feminina Betano 2024:

Grupo A: Real Brasília (DF) x Cruzeiro (MG)

Grupo B: Avaí/Kindermann (SC) x Fluminense (RJ)

Grupo C: Internacional (RS) x Corinthians (SP)

Grupo D: Flamengo (RJ) x Ferroviária (SP)