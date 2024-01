O Água Santa começou o Paulistão 2024 com muita maestria. Atual vice-campeã do maior estadual do país, a equipe de Diadema venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, fora de casa, na abertura do torneio.

Após conquistar um grande resultado contra o rival que eliminou na semifinal do Paulistão do ano passado, Igor Henrique, camisa oito e titular no meio-campo do Netuno comentou sobre as expectativas para o torneio em entrevista excluisva para a Vavel Brasil.

"Expectativa muito boa para esse ano. Acredito que vai ser um ano muito bom para nós, pelo que foi apresentado na pré temporada por ter ficado uma base do ano passado. Se colocarmos em prática o que foi feito na pré temporada, vamos ter um bom desempenho esse ano".

"Sempre bom começar vencendo, ainda mas uma equipe tão qualificada como a do Red Bull Bragantino. Um resultado muito importante para nós. Da confiança na competição. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, soubemos sofrer durante a partida e as oportunidades que tivemos conseguimos fazer o gol e sair com os três pontos", completou Igor.

O Água volta a campo nesta terça-feira (23), às 21h30, diante do Botafogo-SP. Será o reencontro do time vice-campeão paulista em 2023 com sua torcida, na Arena Inamar. O meio-campista da equipe avaliou a dificuldade e importância deste duelo para o Netuno.

"Outra partida muito difícil. Um adversário que vem de uma derrota vai buscar pontuar na competição, então sabemos que vai ser um jogo que não podemos errar muito, errar o menos possível para poder sair com a vitória em casa diante da nossa torcida", finalizou.