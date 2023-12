Vasco encara pedreira para escapar do rebaixamento

O Vasco da Gama vai para jogo nesta quarta (06) pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo é decisivo para o clube carioca já que a vitória já garante a sobrevivência na Série A. O problema é que o clube recebe em casa o Red Bull Bragantino, membro do G6 e com vaga garantida para as qualificatórias da Libertadores.

O Vasco ainda corre risco de cair?

O Vasco está a um passo de cair na zona de rebaixamento, localizado na décima sexta colocação, os Camisas Negras acumulam 42 pontos em 37 partidas com uma vantagem de um ponto sobre o Bahia na tabela. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vascão tem chance de 24,9% para cair para a segunda divisão.

O Cruzmaltino em seus últimos cinco jogos teve dois empates, duas derrotas e apenas uma vitória, o time comandado por Ramón Díaz tem uma das defesas mais vazadas do campeonato e seu ataque não é um dos melhores.

A última partida para o clube de São Januário é decisiva, a vitória é essencial para que o clube possa continuar vivo e escapar das assombrações do fantasma da Série B, outros fatores que podem ajudar são a derrota do Bahia contra o Atlético-MG em caso de derrota ou empate, ou em caso de empate e com vitória do time baiano, torcer para que o Santos perca para o Fortaleza, já que o Vasco possui vantagem no saldo de gols.

Provável escalação: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Jair, Paulinho e Payet; Gabriel Pec e Vegetti;

Bragantino no conforto

O RB Bragantino por outro lado segue bem tranquilo no campeonato, o jogo serve mais como uma forma de cumprir a tabela já que já tem vaga garantida para o Brasileirão do ano que vem e irá lutar por uma vaga na Libertadores. Sua posição não está ameaçada, o Fluminense tem seis pontos de diferença para sua colocação, mesmo se perder ou empatar continuará em sexto, mas se ganhar e o Botafogo perder, assume a quinta colocação.

A Massa Bruta teve uma campanha memorável neste ano, com 62 pontos em 37 partidas, sendo 17 vitórias, 11 empates e 9 derrotas, marcando 48 gols e sofrendo 33 gols. O time de Bragança Paulista chegou até a semifinal do Paulistão deste ano, perdendo nos pênaltis para o Água Santa e alcançando as oitavas de final da Sul-Americana, perdendo também nos pênaltis para o América-MG.

Nos últimos 5 jogos da sequência, o Toro Loko vem de um empate, três derrotas e uma vitória.

Provável escalação: Cleiton; Andres Hurtado, Léo Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido; Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista; Helinho, Mosquera e Eduardo Sasha;

Informações da partida

O jogo acontecerá nesta quarta (06) às 21h30 na casa do Vasco, o São Januário, a partida é válida pela última rodada do Brasileirão (38º). A arbitragem será composta por Wilton Pereira com árbitro principal, os assistentes serão Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha, já o VAR será comandado Rodolpho Toski Marques.

O jogo poderá ser acompanhado pelo Premiere, mas você também pode acompanhar aqui pela VAVEL.