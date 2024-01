Tendo sido eleito em novembro de 2023, Pedrinho foi enfim empossado como presidente do Club de Regatas Vasco da Gama associativo.

O acontecimento foi celebrado numa cerimônia que ocorreu na noite da última segunda-feira (22) na Sede Náutica da Lagoa. O evento foi marcado por discursos, agradecimentos e união entre todas as chapas que concorreram.

Os concorrentes à presidência Leven Siano e Eduardo Cassiano estiveram presentes para festejar a posse presidencial do ídolo vascaíno. Além deles, os ídolos Edmundo, Felipe e Carlos Germano também estiveram presentes no evento.

Gestão Pedrinho

Pedrinho está eleito para o atual triênio, que vai de 2024 a 2027. Além de Pedrinho, foram eleitos também:

Paulo Salomão - Primeiro VP Geral

Renato Brito - Segundo VP Geral

Alan Belaciano - Presidente da Assembleia Geral

Dikran Sahagian/Vasco da Gama

A noite também foi de muitas entrevistas. Jorge Salgado, presidente da gestão anterior, cedeu algumas entrevistas à meios de comunicações.

Dentre os vários temas abordados, o que mais repercutiu foi a pauta dos estádios, São Januário e Maracanã. Sobre a colina histórica, ele foi otimista quanto à reforma, prevista para ser iniciada no meio de 2024.

"Durante esses três anos a gente batalhou muito pela reforma de São Januário. Vocês acompanharam o processo, eu tive várias entrevistas com o Eduardo Paes, ele sempre dizia pra mim que não tinha dinheiro, mas que ia ajudar. Finalmente, no final do ano, ele mandou o decreto para a Câmara de Vereadores, esse decreto vai viabilizar a reforma de São Januário. Provavelmente o Vasco vai fazer a reforma do estádio sem pegar um centavo no banco, sem se endividar e vai ter um estádio moderno, de ponta, trazendo para dentro da associação um aumento de patrimônio de uns R$ 600 milhões."

Já sobre o Maracanã, tema de debate por conta da atual concorrência pela licitação do estádio, à qual o Vasco faz parte, ele analisou a situação.

Dikran Sahagian/Vasco da Gama

Além de Jorge Salgado, Edmundo também falou um pouco com a imprensa e foi bem aberto quanto ao que espera para a gestão do amigo pessoal.

"A partir de hoje, Pedrinho passa a ter legitimidade para responder pelos 30% da associação. O Lúcio tem sido muito atencioso para com a comissão de pessoas que vão com o Pedrinho nas reuniões de pauta para falar de CT, pré-temporada, estádio, contratações. Ele tem sido bem bacana nesse sentido. Mas as coisas têm demorado a acontecer, porque a palavra final vem de fora. É isso que a gente quer encurtar. Vocês sabem, vocês que vivem de futebol, as coisas precisam acontecer de forma muito rápida, senão daqui a pouco um outro clube atravessa uma contratação ou um patrocínio. Estou falando de uma forma generalizada. O futebol é pra ontem, os resultados também. O Vasco ontem ganhou e no meio de semana precisa ganhar de novo. Então a gente está tentando mostrar para o pessoal da 777 que o projeto esportivo é tão importante quanto os outros projetos."

O ex-atacante também falou um pouco sobre como ele enxerga essa relação que o Vasco associativo e o Vasco SAF podem ter.

"As coisas estão caminhando, mas isso vai ser no dia a dia. A gente entende que o projeto principal precisa ser o projeto esportivo, conquista de títulos. Eles (777 Partners) entendem que é estrutural, a médio e longo prazo. Mas foi prometido no plebiscito da aprovação da compra dos 70% do Vasco da Gama que o Vasco, já na temporada seguinte, seria um time forte e competitivo. Não foi, então é isso que a gente está tentando mostrar para a SAF, que a gente está de coração aberto e pronto para ajudar também no dia a dia do clube, no campo, na aceleração de processos. Eu falo muito isso: um dia eu saí das categorias de base pro profissional e alguém me chamou para acelerar um processo. 'Olha, você finaliza muito mal, você precisa ganhar um pouco mais de força física'. Talvez quem não é do futebol entenda de uma outra forma, mas acho que essa interação de quem viveu dentro do campo e uma vida no Vasco (pode ser proveitosa)."

Ainda no assunto das expectativas, Edmundo falou um pouco sobre a carência de ídolos que ele enxerga na geração atual de torcedores do Vasco.

"Me lembro como se fosse hoje a primeira vez que fui fazer teste no futsal do Vasco, estava perto de completar 8 anos. Vocês que são mais jovens não vão lembrar, mas São Januário tinha umas grades ali na social. Eu pus a minha cabeça ali naquela grade e quase que me atraso pro teste no futsal por que fiquei ali olhando o Roberto (Dinamite). A gente precisa ter essas referências, Vasco têm vendido seus principais ativos numa velocidade muito grande e vendendo mal. A gente precisa acelerar esses processos, Vasco precisa ter novos ídolos. Tem uma geração toda aí carente disso. Esse é um assunto bem longo, bem extenso e que a gente não vai resolver numa única entrevista, isso a gente tem falado quase que todos os dias para que a SAF interaja mais com a associação, principalmente na figura do Pedrinho que é o presidente. Toda a experiência que eu tenho, que o Felipe tem, o Pedrinho também tem. É como ele dizia ali (em seu discurso de posse), foi 4 vezes eleito o melhor comentarista do Brasil. Também tem a visão de fora, ele estudou, está preparado. A gente tem todo um grupo. Se houver essa unidade dos 70% com os 30%, acho que o Vasco vai decolar, ser vencedor mais rápido."

Por fim, o ídolo contou bastidores de como foi o processo de convencimento para que Pedrinho topasse concorrer à eleição presidencial.

"Pra mim foi uma grande surpresa ele aceitar. Eu lembro quando a gente (Edmundo e Felipe) foi na casa dele para convencê-lo. Na verdade, a gente achava que precisava ser (o novo candidato à presidência do Vasco) um ídolo, um de nós. Ou eu, ou Felipe ou Pedrinho. Começou comigo, aí eu falei 'não pô, eu tenho que fazer o meu canal crescer', aí o Felipe 'não, eu sou técnico', então a gente olhou e só sobrou o Pedrinho. O desafio maior era o dele, estava muito bem empregado, mas enfim. Para nossa surpresa, ele consultou a família e o sentimento é muito parecido, o meu, dele e do Felipe: terminar um ciclo. Você chega lá criança, torce, joga e depois vira presidente. Nem todos vão conseguir cumprir esse ciclo, mas acho que é um sonho para todos e por isso que a gente tem o dever de trabalhar 24 horas ou mais para que ele tenha o maior sucesso possível."

Eduardo Alves/VAVEL Brasil

O ídolo Carlos Germano também falou com a imprensa e desejou apoio à gestão do amigo pessoal, além de ter contado como é a sensação de vê-lo ascender ao cargo de presidente do Vasco.

"Pra gente é uma satisfação muito grande, um orgulho. Como sabem, fui criado dentro de São Januário também e nessa época eu acompanhava o Pedrinho no futsal. Ele era bem mais novo e pequeno ainda jogava no futsal de base do Vasco, também já jogava no juvenil, e hoje Pedrinho se torna presidente do Club de Regatas Vasco da Gama. Pra gente é um motivo de satisfação e orgulho muito grande."

O ex-goleiro também falou um pouco da importância de Pedrinho poder contar com outros grandes ídolos vascaínos na sua gestão e como isso ajuda em prol do Vasco.

"Acho que é importantíssimo não somente os profissionais que estiveram ao lado do Pedrinho na época em que ele jogou no profissional do Vasco (ajudarem na gestão). Todos são muito importantes nesse momento. Eu acho que todos têm a importância de estar próximo, de poder estar conversando e dialogando. Eu acho que o Vasco que a gente pensa é isso, é o diálogo para poder ver o que vai ser melhor para o clube."

Eduardo Alves/VAVEL Brasil

O vice-presidente geral Paulo Salomão também falou um pouco com a imprensa e ajudou a clarificar qual será o seu papel na gestão do Pedrinho.

"A minha função é muito mais colaborativa com o Pedrinho, ombreado com ele, para que a gente possa, como foi dito no discurso, fiscalizar a ação da SAF, cobrar o que for necessário e que a gente possa crescer o Vasco, tornar o Vasco grande novamente, (colocar o Vasco) no lugar que ele nunca deveria ter saído, no lugar de destaque nacional. É um clube com uma história maravilhosa, é um clube que foi muito machucado nas últimas gestões. A gente tem certeza de que, com a liderança do Pedrinho, vamos conseguir re-erguer o clube ao patamar do qual ele nunca deveria ter saído."

Eduardo Alves/VAVEL Brasil

O segundo vice-presidente geral, Renato Brito, também falou com os repórteres presentes. Ele explicou sobre a questão da venda do potencial construtivo de São Januário.

"É minha especialidade o direito imobiliário e por conta disso eu sou um dos que está de frente no trâmite da reforma de São Januário. Primeiro ponto que a gente precisa entender é o seguinte: o PL (projeto de lei) da forma como foi posto demandou um estudo nosso para tentar sugerir à câmara algumas melhorias. Como funciona a dinâmica: o Vasco vai ter direito a uma venda de potencial construtivo. São Januário tem X metros quadrados, poderia ocupar todos aqueles metros, não ocupa e isso gera um direito ao Vasco para que aquilo seja vendido. A grosso modo é isso que é o potencial construtivo. A gente está analisando o PL de forma técnica para ver se é uma possibilidade de alguma melhoria legislativa que traga algum benefício maior ao Vasco."

Eduardo Alves/VAVEL Brasil

A gestão de Pedrinho está legalmente iniciada e agora está a cargo do presidente todas as obrigações como gestor máximo da associação vascaína.