A noite da última segunda-feira (22) foi de cerimônia de posse presidencial para Pedrinho e seus vice-presidentes. Em contatos com a imprensa durante a cerimônia, um dos principais temas sendo abordados foi a relação com a SAF vascaína.

Pedrinho foi eleito presidente do clube associativo, porém desde a venda de 70% do futebol do Vasco no meio de 2022, há uma divisão legislativa no clube. A empresa 777 Partners gerencia esses 70%, enquanto o clube associativo é sócio minoritário, gerenciando 30% do futebol.

Relação incômoda ao torcedor

Na gestão anterior, presidida por Jorge Salgado, uma crítica recorrente do torcedor era a pouca incisão para com a cúpula da SAF vascaína no que diz respeito à demandar competitividade e uma gestão mais proativa.

Os resultados dentro de campo desde a venda ajudaram a alimentar essa frustração. Vasco esteve brigando contra o rebaixamento durante 2023, além de ter tido eliminação vexatória na segunda fase da Copa do Brasil.

Dessa forma, sempre houve a expectativa de que, com a entrada de alguém evidentemente identificado com o Vasco, por conta de seu tempo como jogador e também por ser publicamente declarado torcedor da equipe, essa dinâmica sofresse melhorias.

Recado claro

Pedrinho não mediu palavras e foi direto ao ponto quando perguntado sobre como ele espera que será sua relação com a SAF vascaína.

"Tenho um cumprimento político com 30%, tenho legitimidade para participar do planejamento esportivo. Se vai ser feito ou não, obviamente o majoritário que determina, mas minha intenção é participar, é ser proativo, fiscalizar e cobrar. É minha responsabilidade dar transparência ao contrato e é isso que vamos mostrar ao torcedor."

O ídolo Edmundo, amigo pessoal de Pedrinho, marcou presença na cerimônia e carimbou a fala do ex-companheiro de Vasco, além de dar a sua visão acerca do que ele acredita que precisa melhorar na maneira de gerir o futebol por parte da SAF vascaína.

"A partir de hoje, Pedrinho passa a ter legitimidade para responder pelos 30% da associação. O Lúcio tem sido muito atencioso para com a comissão de pessoas que vão com o Pedrinho nas reuniões de pauta para falar de CT, pré-temporada, estádio, contratações. Ele tem sido bem bacana nesse sentido. Mas as coisas têm demorado a acontecer, porque a palavra final vem de fora. É isso que a gente quer encurtar."

Dikran Sahagian/Vasco da Gama

O ídolo Carlos Germano também marcou presença na cerimônia e falou um pouco sobre o que ele espera para essa relação entre a gestão Pedrinho e SAF.

"A expectativa é que haja muito diálogo. É o que a gente sempre pensou, desde o momento em que o Pedrinho lança seu nome como candidato (à presidência) do clube. Tentar sentar junto à 777 e ver o que é melhor para o clube. Sempre o que é melhor para o clube, isso que é o mais importante."

O vice-presidente Paulo Salomão também abordou um pouco sobre o assunto, dando o seu parecer sobre como ele enxerga que precisa ser pautada a relação.

"A gente na qualidade de sócio imagina que a conversa deve ser um diálogo de construção. O Pedrinho sempre pregou essa união, essa construção. Ele é uma pessoa que, o currículo dele fala por si só. Ele tem uma capacidade enorme em aglutinar, em somar e em ajudar a SAF."

O vice-presidente Renato Brito tocou numa temática relevante, o processo de concorrência pela licitação do Maracanã que o Vasco faz parte.

"O tema Maracanã ele é diferente de São Januário por uma razão principal: em São Januário, o controle do estádio ficou totalmente com a associação. É patrimônio do Vasco associativo e há um contrato de locação com o Vasco SAF do qual a associação detém 30%. O tema Maracanã está endereçado pela SAF. A associação age enquanto sócio da SAF, não é um processo que a associação lidera, do contrário da reforma. Naturalmente que a gente tem todo interesse de ganhar o contrato, de jogar no Maracanã, de recuperar nosso direito. O que a gente está fazendo e vai fazer de antemão é, enquanto sócio, se colocar à disposição da SAF para ajudar no processso. Simples como isso."

Diante do que foi dito, a expectativa é de que a relação entre o associativo e a SAF vascaína melhore com a chegada de Pedrinho à cadeira de presidente.

Ao torcedor vascaíno, isso representaria um alívio, pois significaria a união coesa das duas faces administrativas do Vasco.