Após a vitória do Botafogo-SP sobre a Água Santa por 1 a 0, nesta terça-feira (23) pela segunda rodada da fase de grupos do Paulistão, o treinador português Paulo Gomes ficou satisfeito e elogiou o comportamento dos jogadores em campo.

“Na minha opinião, o Botafogo conquistou uma vitória justa. Na primeira etapa, o Botafogo procurou controlar o jogo, apesar da dificuldade do gramado que estava encharcado. No segundo tempo, o campo ficou pior. Mesmo assim, a equipe procurou controlar o jogo, acertou uma bola no travessão com o Lucas Cardoso e conseguiu marcar o gol da vitória com o Leandro Maciel”, analisou o comandante botafoguense.

Logo na sequência ele aproveitou para parabenizar seus jogadores, reforçando a união do grupo.

“Quero parabenizar o elenco pela dedicação. O fundamental para conquistar a vitória foi o espírito de união da equipe”, completou.

Com essa vitória, o Tricolor assumiu a terceira colocação do Grupo 4, com três pontos. Essa é a mesma pontuação do São Bernardo que é segundo colocado, mas que leva vantagem no saldo de gols e também tem um jogo a menos. O líder do grupo é o São Paulo, que soma quatro pontos.

Próximo confronto

A equipe do Botafogo volta a campo para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela terceira rodada do Campeonato paulista, no sábado (27), às 17h15, no Estádio Nabi Abi Chedid.