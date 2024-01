Na noite desta terça-feira (23), o Água Santa, atual vice-campeão paulista, recebeu, na Arena Inamar, a equipe do Botafogo-SP, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista de 2024. Jogando fora de casa, a Pantera de Ribeirão Preto conseguiu se recuperar após o revés na estreia diante do Santos, venceu o Netuno e levou os três pontos para casa. O gol do Fogão foi marcado por Leandro Maciel, de pênalti.

CAMPO OFUSCA JOGO E PÊNALTI ANULADO

Foto: Divulgação/Água Santa

Mesmo jogando fora de casa, o Botafogo-SP começou a partida com mais criatividade e levando pouco mais de perigo à meta adversária, sobretudo com cruzamentos aéreos vindos pelo lado direto do campo. A primeira boa chance da Pantera veio aos três minutos, quando Alex Sandro desviou cruzamento na segunda trave para fora.

Entretanto, a criatividade e os talentos individuais de ambas as equipes eram ofuscados pelas más condições do gramado da Arena Inamar, que recebeu fortes chuvas durante o dia. A segunda boa oportunidade do jogo veio apenas aos 23 minutos, com os donos da casa, quando Cristiano arriscou de longe para boa defesa de João Carlos.

Depois disso, o Netuno passou a controlar mais a partida e fazia uso das ligações diretas para criar suas oportunidades. Utilizando dos lançamentos longos, os donos da casa chegaram, inclusive, a ter um pênalti ao seu favor, quando Bruno Xavier foi derrubado dentro da área. O árbitro, no entanto, anulou a penalidade após checagem do VAR, fechando o primeiro tempo com um empate morno e sem gols em Diadema.

PANTERA CONFIRMA TRIUNFO NO PÊNALTI

Com ambas as equipes querendo os somas os três pontos, a segunda etapa foi marcada por um duelo movimentado na Arena Inamar. A primeira chegada veio com os donos da casa, logo no primeiro minuto, quando Lucas Dias evitou o perigo dentro da área do Fogão. Depois disso, foi o Tricolor de Ribeirão quem chegou com perigo. Aos 12, Lucas Cardoso arriscou da meia-lua para grande defesa de Ygor vinhas. Um minuto depois, foi Bernardo Schappo quem quase marcou para os visitantes. Com um bom toque de cabeça, o zagueiro levou perigo à meta diademense após cobrança de escanteio.

Os donos da casa souberam responder com autoridade e passaram a pressionar os visitantes. Bruno Mezenga teve boa chegada ao ataque, mas foi desarmado por Lucas Dias. Na sequência, o camisa nove recebeu dentro da área e fez o pivô para Luan Dias, que finalizou com perigo, mas foi o Botafogo quem tirou o zero do placar. Aos 32 minutos o árbitro marcou pênalti após toque no braço de Rhuan dentro da área, em cabeçada de Matheus Barbosa. Na cobrança, Ygor Vinhas defendeu. Entretanto, a arbitragem viu irregularidade por conta do Netuno e, na segunda tentativa, Leandro Maciel abriu o placar para a equipe de Ribeirão Preto.

SITUAÇÃO NO TORNEIO

Com a derrota no duelo desta noite, o Água Santa se manteve com três pontos e líder do Grupo B do Paulistão. O Netuno, que venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na primeira rodada, está na frente de Palmeiras e Ponte Preta, que empataram na primeira rodada e do Guarani, que foi derrotado em sua estreia. A equipe de Diadema, no entanto, pode ser ultrapassada na tabela, visto que as outras três equipes ainda não atuaram pela segunda rodada do torneio.

Por outro lado, o Botafogo-SP, que perdeu a primeira partida do estadual para o Santos por 1 a 0 e venceu os donos da casa nesta noite consegiu se recuperar na tabela e chegou aos três pontos, ocupando a terceira colocação do Grupo D. Junto da Pantera, estão Novorizontino, com um ponto, São Bernardo com três e São Paulo, líder do grupo, com quatro pontos.

PRÓXIMOS PASSOS

O Água Santa volta aos gramados no próximo domingo (28), diante do Santo André, no Estádio Bruno José Daniel, às 19h. Antes disso, no sábado (28), o Botafogo-SP terá desafio importante em busca de entrar na zona de classificação do maior estadual do país. A Pantera medirá forças com o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, às 17h15. Ambas as partidas serão válidas pela terceira rodada do Paulistão 2024.