O atacante colombiano Steven Mendoza rescindiu o contrato com o Santos. fora dos planos do Peixão para 2024, o jogador já acertou os detalhes salariais com o clube europeu Adana Demirspor, da Turquia, onde irá assinar um vínculo válido por dois anos e meio.

Mendoza treina separadamente desde que foi informado de que não fazia parte dos planos do Santos, em 6 de janeiro. O jogador tinha desejo inicial de permanecer no Brasil, mas a falta de propostas dentro dos padrões pretendidos pelo Peixe e pelo atacante fez com que as negociações não avançassem.

A princípio, as negociações visavam uma venda. Porém, uma dívida com o Santos fez o colombiano optar por uma rescisão amigável. A diretoria do alvinegro praiano já assinou a rescisão, faltando apenas a assinatura de Mendoza e seu empresário.

Mesmo criticado, Mendoza foi vice-artilheiro na temporada de 2023 marcando dez gols pelo Santos. Sua chegada à Turquia está prevista para esta semana, onde irá realizar exames médicos antes do seu anúncio.

O Adana Demirspor, atualmente em sexto lugar em seu campeonato nacional, conta em seu elenco com os astros internacionais Mário Balotelli e Nani.