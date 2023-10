Em corrida contra rebaixamento, Santos e Vasco se enfrentam pelo Brasileirão

Santos e Vasco se enfrentam neste domingo (1), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, às 16h (horário de Brasília). Os dois times lutam contra o rebaixamento, em confronto direto, uma vitória neste jogo pode valer seis pontos.

Como chega o Peixe?

Na última rodada o Santos venceu o Bahia por 2 a 1 na Fonte Nova, e tenta manter o embalo na competição. O Alvinegro Praiano ocupa a 18ª colocação hoje, com 24 pontos, apenas dois pontos a menos que o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Goiás.

O Santos deu uma chance ao técnico interino Marcelo Fernandes, que dirigiu a equipe contra a equipe do Bahia, e fez um bom jogo fora de casa. Caso vença a partida, a diretoria pensa em efetivar o auxiliar no cargo de treinador. O interino deve repetir a escalação da última partida.

Provável escalação

João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo.

Técnico: Marcelo Fernandes

Desfalques: Steven Mendoza

Como chega o Cruzmatino?

Ao contrário do Peixe, o Cruzmaltino está embalado na competição. O time tem a terceira melhor campanha do segundo turno, com 11 pontos somados na segunda parte do campeonato. Já na tabela, o Vasco soma 26 pontos, ocupando a 15ª posição. Vem de três vitórias consecutivas, venceu o América-MG fora de casa, goleou o Coritiba em São Januário e bateu o Fluminense por 4 a 2.

O técnico Ramón Díaz conseguiu recuperar a equipe, e chega com muita moral para a reta final da competição. O treinador mantém a esperança de repetir a escalação que venceu o América-MG, porém o meia Payet é dúvida para o confronto. Francês ainda passa por um processo de condicionamento para recuperar sua forma, portanto Gabriel Pec e Marlon Gomes viram opções, caso o meia comece no banco.

Provável escalação

Léo Jardim, Puma Rodríguez, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Payet (Gabriel Pec ou Marlon Gomes), Rossi e Vegetti.

Técnico: Ramón Díaz.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA) e Michael Stanislau

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA)