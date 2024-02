Na noite da última quarta-feira (31), o Vila Nova venceu a Aparecidense por 3 a 1, chegou aos 12 pontos conquistados e segue líder do Campeonato Goiano. Um dos destaques da vitória do Tigre foi o lateral-esquerdo Eric Melo.

De acordo com o site de estatísticas Sofascore, Eric foi o jogador do Vila Nova com mais desarmes na partida e, ao todo, foram seis duelos vencidos pelo lateral. Eric avaliou o seu início de trajetória vestindo a camisa do Vila.

“É uma honra poder vestir a camisa do Vila Nova, é uma das grandes equipes do nosso futebol e é uma grande responsabilidade. Estamos fazendo um bom início de temporada, liderando o campeonato e isso traz uma confinça para todos, inclusive, para mim que estou chegando agora ao clube. Tenho trabalhado forte junto com os meus companheiros e o meu foco é de seguir evoluindo cada dia mais para poder ajudar o Vila Nova na busca pelos seus objetivos”, disse.

Após a vitória sobre a Aparecidense, o Vila Nova não tem muito tempo para descansar. No próximo domingo (04), o Tigre terá pela frente o Goiás, fora de casa. Eric falou sobre a preparação para o clássico e a expectativa para a partida.

“São muitos jogos, então o período de preparação é curto, mas temos um grande elenco, e todos estão vendo que o nosso grupo é forte. Vamos buscar nos preparar da melhor forma possível para chegar bem no jogo. Clássico é sempre um jogo diferente, tem a questão da rivalidade, então vamos entrar ligados no jogo. Respeitamos muito a equipe do Goiás, mas vamos em busca dos três pontos”, concluiu.