Mirassol aplica goleada no Atlético-GO e sonha com acesso para a Série A

O Mirassol recebeu o Atlético Goianiense no Estádio José Maria de Campos Maia, na cidade do clube, na tarde desse sábado (18), em confronto válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão venceu e convenceu ao golear o adversário por 4 a 1. Os gols da equipe mandante foram anotados por Chico Kim, Thalisson Kelven, Zé Roberto e Cristian. Já o tento do Dragão foi feito por Dodô.

Primeiro tempo com direito à polêmica

O início da partida foi agitado, com o Leão marcando o primeiro gol aos três minutos, graças a um excelente passe de Thalisson Kelven nas costas da defesa adversária para Chico Kim, que manteve a calma e finalizou no meio das pernas do goleiro Ronaldo.

Aos 22 minutos, o árbitro Marcelo de Lima Henrique assinalou um pênalti para a equipe da casa, porém, após a revisão do VAR, voltou atrás na sua decisão e ainda mostrou cartão amarelo a Lucas Ramon por simulação.

Após seis minutos, o time do Dragão pediu a expulsão de Neto Moura por uma entrada muito dura, mas o dono do apito só mostrou o amarelo.

Aos 38 minutos, Matheus Sales foi derrubado por Lucas Ramon na linha da área, inicialmente foi marcada a falta. No entanto, o VAR comunicou que a infração ocorreu dentro da área, resultando na marcação do pênalti. Luiz Fernando pegou a bola, mas acertou a trave, desperdiçando a oportunidade de igualar o placar.

Com isso, o Mirassol foi para cima e ampliou a vantagem aos 47 minutos, ao Danielzinho fazer um cruzamento na cabeça de Thalisson Kelven, e o zagueiro testar firme para a rede, aumentando a vantagem para 2 a 0.

Segunda etapa

Como no primeiro tempo, o Leão começou pressionando, e teve um pênalti assinalado a seu favor. Negueba dominou no peito dentro da área e Baralhas o derrubou. Na cobrança, Zé Roberto acertou a trave, mas no rebote não perdoou e marcou o gol aumentando a vantagem no placar para 3 a 0.

Apenas dezessete minutos depois, o jogo teve uma chance clara de gol, quando Negueba perdeu a bola na intermediária da defesa, e Dodô chutou de fora da área, e acertou o canto de Muralha.

A partida ficou tensa, com o Dragão acreditando em uma possível reação. Aos 29 minutos do segundo tempo, Matheus Peixoto recebeu um cruzamento no primeiro pau e cabeceou, porém, Muralha estava lá para espalmar e fazer uma linda defesa.

Resistindo a pressão e apostando no contra-ataque, quando o cronômetro apontava 35 minutos, o Mirassol conseguiu retomar a posse de bola na falha de Lucas Esteves, e Cristian aproveitou, batendo de pé esquerdo no canto do goleiro adversário. Com o gol, o Leão goleou em casa por 4 a 1.

​​​​​​​Agora, com 60 pontos na 7ª colocação, para subir para a Série A do ano que vem, o Mirassol deve vencer o Tombense na última rodada, e torcer para que ao menos três times, entre Juventude, Vila Nova, Atlético-GO ou Novorizontino, não vençam.

Por sua vez, o Atlético-GO continua com os mesmo 61 pontos, e é ultrapassado pelo Vila Nova, agora ficando na 5ª posição. Para o acesso, agora não dependendo apenas de si mesmo, o Dragão deve vencer o Guarani.

Última rodada

​​​​​​​A 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será no próximo sábado (25), às 17h. O time paulista irá enfrentar o Tombense no estádio Almeidão, em Tombos (MG). Já o clube goiano recebe o Guarani no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.