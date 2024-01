Após quatro rodadas disputadas, o Vila Nova lidera de forma isolada o Campeonato Goiano com nove pontos. A ponta da tabela foi conquistada após o Tigre vencer o clássico diante do Atlético Goianiense por 2 a 1.

O resultado contra o rival que está na elite do futebol brasileiro foi valorizado por uma das principais referências do elenco comandado por Higo Magalhães. Trata-se do zagueiro Anderson Conceição.

“Essa vitória no clássico, sem dúvida, nos dá bastante confiança, pois foi uma partida difícil. O time lutou muito para vencer a partida e precisamos manter esse mesmo espírito na sequência do ano para conquistarmos os objetivos do clube”, declarou o defensor.

Foto: Heber Gomes/Divulgação

Um dos reforços contratados pelo Vila Nova para 2024 após passagem pelo CRB, Anderson Conceição foi titular em todas os compromissos até então do alvirrubro no ano e ainda não foi substituído.

“Estou muito feliz pelo meu começo com a camisa do Vila Nova. Sei que ainda tenho uma longa história para construir aqui. Estou confiante em fazer uma grande temporada e corresponder a expectativa criada por parte da: diretoria, comissão técnica e torcida”, enfatizou o zagueiro de 34 anos.

Sem muito tempo para comemorar a boa fase, o Vila Nova já volta a campo nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio OBA contra a Aparecidense. O próximo rival nas últimas rodadas aprontou diante de gigantes do estado, ao empatar com o Goiás e vencer o confronto diante do Atlético Goianiense.

“Não tem adversário fácil no Campeonato Goiano. Não podemos dar brecha e pensar que por sermos líderes estamos muito à frente dos rivais. A seriedade precisa ser uma marca desse time. Temos que manter essa postura diante da Aparecidense, que nas últimas rodadas mostrou a sua qualidade”, concluiu Anderson Conceição.