Um duelo entre duas potências do futebol paulista, com bons resultados na temporada de 2023, fez com que torcedores e amantes do futebol esperassem um 'jogão' de bola às 16h deste domingo, 4. Mas o que foi visto na televisão no confronto entre Palmeiras e São Paulo pela Supercopa Rei foi bem o contrário do esperado, com um segundo tempo sem emoção e o protagonismo do árbitro da Federação Catarinense de Futebol, Bráulio da Silva Machado.

Foi um jogo que ambos os times entraram para não perder. O Palmeiras, ainda no primeiro tempo tentou algumas jogadas. Foram seis finalizações do Alviverde, contra uma do Tricolor na primeira etapa.

Contudo, após o intervalo, ambos os times decidiram levar a decisão para os pênaltis. Os jogadores, com medo de uma bola perdida a esta altura da partida, fizeram um segundo tempo sem emoção e esse pode ter sido o erro do Palmeiras, que poderia ter arrancado um resultado positivo se continuasse na mesma entrega do primeiro tempo.

Protagonismo da arbitragem

Com a partida apática, o protagonismo foi do árbitro Bráulio da Silva Machado, que com um minuto de jogo amarelou Luciano, atacante do São Paulo. Após este, outros quatro cartões amarelos saíram no primeiro tempo, todos para o Palmeiras.

Na segunda etapa, o juiz também não poupou cartões, muitas vezes sem ao menos a necessidade. Foram mais quatro cartões amarelos, sendo três para o São Paulo e um para o Palmeiras. Ao todo, 11 cartões amarelos na partida.

Os pênaltis

Por fim, mais um péssimo desempenho do Palmeiras nos pênaltis, tanto com os jogadores de linha, Murilo e Piquerez, quanto do goleiro Weverton.

Resultado: triunfo do São Paulo, que conseguiu moldar o jogo totalmente do jeito que queria, com a vitória nos pênaltis. Aliás, com uma bela atuação do Tricolor nas cobranças.