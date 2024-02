Hoje é dia de trazer para vocês uma atleta para ficarmos de olho nessa temporada, a lateral de qualidade que no ano passado jogou pela equipe do Atlético-MG, Barbara que esse ano defenderá as cores do Botafogo, a jogadora que vem se preparando intensamente ela compartilhou suas expectativas para a temporada de 2024.

“Estou extremamente animada para defender as cores do Botafogo nessa temporada. Minhas expectativas são as melhores possíveis estou comprometida em trabalhar arduamente para entregar o melhor em campo e contribuir com a equipe para o alcance dos seus objetivos".



Vale ressaltar que o Botafogo vai jogar sua primeira temporada na divisão de elite do Brasileiro Feminino, na Série A2 ficaram na semifinal contra o Fluminense após uma derrota fora e um empate em casa, e no campeonato estadual a equipe alvinegra perdeu o título para o rival Flamengo, então é um equipe que promete muito nesse brasileirão serie A de 2024.



Questionando sobre a preparação para o início da temporada, ela falou que “Estamos focadas e determinada em desenvolver o melhor futebol possível ao longo da temporada.” A lateral vem se aprimorando continuamente com um trabalho árduo e está pronta para os desafios da temporada que estão por vim.



Foto: Arthur Barreto





Confira abaixo os dados da Barbara na sua carreira



Nome: Barbara Santos de Melo

Data de nascimento 23/08/1999

Naturalidade: Maceió (Alagoas)

Posição: Lateral direita // Lateral Esquerda



Ex-clubes

União Deportiva (2016)

Ferroviaria (2017/2018)

Vitoria BA (2019)

Avai Kindermann (2020/2021)

Atletico MG (2022/2023)

Botafogo (Atual clube)